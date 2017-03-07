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Politika

Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırı açıklaması: Ülkücü hiçbir işi yarım bırakmaz!

Sinan Oğan kürsüdeki konuşması sırasında "Hareketin lideri Bahçeli" diyen bir kişi tarafından saldırıya uğramıştı

07 Mart 2017 14:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’den ihraç edilen ve referandum için ‘hayır’ çalışması yürüten siyasilerden Sinan Oğan'a yönelik saldırıyla ilgili ilk kez konuştu. Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen 'Siyaset Okulu' etkinliğinde konuşma yaparken bir kişinin "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganı atarak Oğan'a saldırmasına ilişkin olarak "Neresini değerlendireyim. Bir kişi var, kürsüyü deviriyor. Ülkücü hiçbir işi yarım bırakmaz..." dedi. 

Partisinin grup toplantısından sonra gazetecilerin soruları cevaplayan Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

- Bazı isimlerle ilgili disiplin süreci başlatılmıştı

Süreç tamamlanmak üzere, savunmaları bekleniyor...

- Dün CHP Genel Başkanı'ndan 'gaf' olarak nitelenen bir açıklama var...

Değerli danışmanları var, onlarla bu konuyu konuşmasında yarar var.

- Sinan Oğan'a yapılan saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Neresini değerlendireyim. Bir kişi var, kürsüyü deviriyor. Ülkücü hiçbir işi yarım bırakmaz...

MHP'li Sinan Oğan'a "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganıyla saldırı!

 

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