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Politika

Sinan Oğan'dan AA'nın "Anlamazsınız tekrar okursunuz" tweet'ini kaldırtan Kurtulmuş'a teşekkür

Sinan Oğan, dün Bahçeşehir Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte saldırıya uğramıştı

05 Mart 2017 13:59

Anadolu Ajansı'nın (AA) MHP'de genel başkanlığa adaylığını açıkladıktan sonra ihraç edilen Sinan Oğan'a yönelik attığı "Şimdi sinirlisiniz. Haberin linki burada, sakinleşince okursunuz. Anlamazsanız döner tekrar okursunuz" ifadelerin yer aldığı tweet, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un müdahalesiyle kaldırıldı. Oğan, Kurtulmuş'a teşekkür etti.

MHP'de genel başkan adaylığı yarışına giren ve "hayır" kampanyası yaptığı için ihracı istenen Sinan Oğan, dün Bahçeşehir Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte saldırıya uğramıştı.

Saldırı, Anadolu Ajansı tarafından "Sigan Oğan'a protesto" başlığıyla servis edilince Sinan Oğan'ın bu habere tepkisi sert olmuş ve Twitter hesabı üzerinden "Adam olun, adam gibi habercilik yapın. Fiziki saldırı ne zamandan beri "protesto" olmuş. @anadoluajansi Yaptığınız haberciliğe tüküreyim!" mesajı paylaşmıştı.

AA tarihinde bugüne kadar hiç olmayan birşey olmuş ve AA'nın kurumsal Twitter hesabı üzerinden büyük tepki gören bir paylaşım yapılmıştı. AA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden Sinan Oğan'a "Şimdi sinirlisiniz. Haberin linki burada, sakinleşince okursunuz. Anlamazsanız döner tekrar okursunuz" cevabı verilmişti. AA'nın bu cevabı sosyal medyada gündem olmuştu.

Tepkiler üzerine AA tepki çeken tweet'i kaldırdı. O tweet'i kaldırtan ismin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş olduğu ortaya çıktı.

Sinan Oğan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı "Sn. @NumanKurtulmus devletin resmî ajansının @anadoluajansi yaptığı bu terbiyesizliğe sessiz mi kalacaksınız?" paylaşımı üzerine devreye giren Numan Kurtulmuş'un talimatıyla o twitin kaldırıldığı yine Sinan Oğan'ın attığı tweet'ten anlaşıldı.

ETİKETLER

Anadolu AjansıMHPSinan OğanNuman Kurtulmuş

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