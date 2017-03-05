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Sinan Oğan'a "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganıyla saldırılması ile ilgili bir gözaltı

MHP’nin Genel Başkan adaylarından Sinan Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi’nde konuşma yaptığı sırada bir kişi saldırmaya çalıştı

05 Mart 2017 00:52

MHP’den ihraç edilen ve referandum için ‘hayır’ çalışması yürüten siyasilerden Sinan Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Siyaset Okulu’ etkinliğinde konuşma yaparken bir kişi kürsüye yürüdü. Saldırganın ‘Hareketin lideri Bahçeli’ diyerek Oğan’a fiziki müdahalede bulunmaya çalıştı. Saldırı sırasında kürsü yıkılırken, salonda da büyük panik yaşandı. Saldırgan daha sonra durdurularak dışarıya çıkarıldı.

Oğan olaydan sonra konuşmasına devam ederken, “Farklı fikirlere saygı duyulması” gerektiğini söyledi.

Saldırıyla ilgili olarak Ö.F.Y. isimli kişi akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ö.F.Y’nin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

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