Anadolu Ajansı'ndan Sinan Oğan'a: Şimdi sinirlisiniz, sakinleşince okursunuz; anlamazsanız döner tekrar okursunuz

MHP’den ihraç edilen ve referandum için ‘hayır’ çalışması yürüten siyasilerden Sinan Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Siyaset Okulu’ etkinliğinde konuşma yaparken bir kişinin saldırısına uğradı. Anadolu Ajansı, olayı "protesto" olarak duyururken Sinan Oğan, başlığa tepki gösterdi. Anadolu Ajansı da resmi hesabı üzerinden yanıt verdi.

Sinan Oğan “Adam olun, adam gibi habercilik yapın. Fiziki saldırı ne zamandan beri "protesto" olmuş. Yaptığınız haberciliğe tüküreyim!” ifadelerini kullanırken, Anadolu Ajansı’nın resmi Twitter hesabı üzerinden verilen yanıtta, "Şimdi sinirlisiniz. Haberin linki burada, sakinleşince okursunuz. Anlamazsanız döner tekrar okursunuz” ifadeleri kullandı.

Oğan ve Anadolu Ajansı arasındaki diyalog şöyle: