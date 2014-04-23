Bahçeli'den 1915 taziyesine tepki: Bu millete bu kadar eziyet fazla

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Ermeni katliamına yol açan 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamalar için Devlet Bahçeli, "Bunun değerlendirilecek tarafı yok, bu millete bu kadar eziyet fazla" dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, Ermeni katliamına yol açan 1915 olaylarına ilişkin yazılı bir mesaj yayımladı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez yapılan taziye açıklamasında Erdoğan, “Birinci Dünya Savaşı esnasında yaşanan hadiseler, hepimizin ortak acısıdır. Her din ve milletten milyonlarca insanın hayatını kaybettiği I. Dünya Savaşı esnasında, tehcir gibi gayr-ı insani sonuçlar doğuran hadiselerin yaşanmış olması, Türkler ile Ermeniler arasında duygudaşlık kurulmasına ve karşılıklı insani tutum ve davranışlar sergilenmesine engel olmamalıdır” dedi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya en sert tepki ise MHP cephesinden geldi. Meclis'teki özel 23 Nisan oturumu sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bunu değerlendirecek bir tarafı yok, bu millete bu kadar eziyet fazla" diye konuştu.