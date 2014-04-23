Erdoğan'ın 1915 mesajı hakkında sosyal medyada kim ne dedi?

Türkiye Cumhuriyeti, Ermeni katliamıyla sonuçlanan 1915 olaylarının 99. yıldönümünde ilk kez resmi bir açıklamayla acıyı paylaştığını duyurdu, "tehcirin gayri insani sonuçlar doğurduğunu" kabul etti. Başbakanlık resmi internet sitesinden Başbakan Tayyip Erdoğan'ın mesajının paylaşıldığı açıklamada, “Ermeni vatandaşlarımız ve dünyadaki tüm Ermeniler için özel bir anlam taşıyan 24 Nisan, tarihi bir meseleye ilişkin düşüncelerin özgürce paylaşılması için değerli bir fırsat sunmaktadır. 20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullandı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklama sosyal medyada geniş yankı buldu. Başabakan Erdoğan'ın taziye mesajı için nediyor.com tarafından derlenen yorumlardan bazıları şöyle: