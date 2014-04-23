Erdoğan'ın taziye açıklaması Ermenice dahil 9 dilde yayınlandı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Ermeni katliamına yol açan 1915 olaylarıyla ilgili taziye mesajı, Ermenice dâhil 9 dilde yayımlandı.

1915 kurbanlarının torunlarına taziye mesajı içeren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın açıklamasında çarpıcı ifadeler yer aldı. Açıklamanın resmi çevirisine İngilizce , Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Rusça, Doğu Ermenice ve Batı Ermenice (Diaspora'nın kullandığı dil) olarak Başbakanlık'ın resmi sitesinde de yer verildi.

Başbakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaları okumak için tıklayın