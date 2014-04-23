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Erdoğan'ın taziye açıklaması Ermenice dahil 9 dilde yayınlandı

Ermeni katliamına yol açan 1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan öncesinde Erdoğan'ın taziye mesajı 9 dilde yayınlandı

23 Nisan 2014 18:33

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Ermeni katliamına yol açan 1915 olaylarıyla ilgili taziye mesajı, Ermenice dâhil 9 dilde yayımlandı.

1915 kurbanlarının torunlarına taziye mesajı içeren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın açıklamasında çarpıcı ifadeler yer aldı. Açıklamanın resmi çevirisine İngilizce , Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Rusça, Doğu Ermenice ve Batı Ermenice (Diaspora'nın kullandığı dil) olarak Başbakanlık'ın resmi sitesinde de yer verildi.

Başbakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaları okumak için tıklayın

 

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