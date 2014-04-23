'Erdoğan şaşırtmadı, o da soykırımı konuşan İslami kesimin çocuğu'

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Ermeni katliamıyla sonuçlanan 1915 olaylarının 99. yıldönümünde ilk kez resmi bir açıklamayla acıyı paylaştığını duyurarak taziye mesajı iletmesini değerlendiren Zaman gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan, “Anadolu’da Ermeni Soykırımı hakkında rahatça konuşuyorlar. Devlet insanların gerisinde kalmıştı. Özellikle İslami kesim, muhafazakâr kesim bunu yapabildi. AK Parti de bu kesimin çocuğu, Tayyip Erdoğan da bu kesimin çocuğu. Başbakan’dan duymamız şaşırtmadı. Zamanlama açısından takdiri kendisine aittir, ben hoş geldin diyorum bu açıklamaya” dedi.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Zaman gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan, Başbakanlığın resmi internet sitesinden 1915 olaylarıyla ilgili yayınlanan taziye mesajını değerlendirdi.

Mahçupyan, şunları söyledi:

Yeni olan nedir diye baktığımızda, taziye. Yeni olan insanın ve duygunun hatırlanması… Duygu ve insan etrafında tarihe bir gönderme yapmaktır.

Bugün yapılması önemli, 1. Meclis’in açılışı. 1. Meclis’in açılışına yol açan, ancak bir türlü aynı demokratik ortamın yakalanamadığı bir dönem. Geçmişle bugünü birbirine bağlayan en önemli halka…

AK Parti’nin yaptığı reformlar ve geleceğe bakışı, 1. Meclis’e dönerek, hayali bir tasavvuru aktarıyor.

Çözüm sürecinin sahiplenilmesi, Dersim özrü bunların olduğunu gösteriyordu. AK Parti’nin kafasında böyle bir paket varsa, tamamlayıcı bir adım.

Bu adımın 2015’ten bir yıl önce atılması önemli. Her iki tarafa da bu 1 yılı olumlu anlamda kullanma şansı veriyor.

Ortak tarih komisyonu olması gerekmiyor. Önemli olan Başbakan’ın söylediği gibi, konuşmak, birbirine dokunmak, birbirini anlamak meselesi… Sadece tarihçilerin değil, toplumun çeşitli katmanlarının yapması gerek.

Anadolu’da Ermeni Soykırımı hakkında rahatça konuşuyorlar. Devlet insanların gerisinde kalmıştı.

Özellikle İslami kesim, muhafazakâr kesim bunu yapabildi. AK Parti de bu kesimin çocuğu, Tayyip Erdoğan da bu kesimin çocuğu. Başbakan’dan duymamız şaşırtmadı. Zamanlama açısından takdiri kendisine aittir, ben hoş geldin diyorum bu açıklamaya.

Açıklamada devlet rasyonalitesi var. Diasporada herhangi bir açıklamayı yetersiz bulanlar olacaktır. Diasporanın geneline baktığımda olumlu bir tepkiye yol açacaktır. Diasporadaki tartışmaları normalleştirecektir ve çoğulcu hale getirecektir.