Bahçeli: Y gençliği Youtube ve Facebook konusunda gereken cevabı verecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “gerekirse Facebook ve Youtube kapatalabilir” sözlerine ilişkin . 'Y gençliği' sanırım gereken cevabı verecektir" dedi.

Bahçeli, Ankara'da gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlker Başbuğ'un tahliye edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bahçeli, "Önümüzdeki günlerde çok daha tartışılacak. Haksız yere cezaevindeydi. Yeni bir takım tuzaklara Türkiye 'yi muhatap etmemek lazım" şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan 'ın Fethullah Gülen hakkında kırmızı bülten çıkarılabilir açıklamasını değerlendirmesi istenen Bahçeli, "Erdoğan ile Obama arasındaki dostluğun içine bizi sokmayın. Bundan ciltler yazılır" diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın sosyal medya konusundaki açıklamalarını da değerlendiren Bahçeli, "Çok yanlış bir davranış. 'Y gençliği' sanırım gereken cevabı verecektir" ifadesini kullandı.

