Bahçeli parti kurmaylarını MHP Genel Merkezi'ne çağırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerçekleşen koalisyon görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmamasının ardından kurmaylarını partiye çağırdı.

Koalisyon görüşmeleri ile ilgili gelişmeleri MHP Genel Merkezi'nde takip eden Bahçeli, CHP ile AKP arasında bir koalisyon hükümeti kurulamayacağının belli olması üzerine partinin başkanlık divanını topladı. Bahçeli'nin, yakın çalışma ekibiyle yapacağı değerlendirmenin ardından açıklamada bulunması bekleniyor.