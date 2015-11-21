MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Paris'e ağlaşanlar, Türkmen kıyımına susuyor. Bayır Bucak Türkmenlerine karşı yaklaşık 10 gündür süren, 65'e yakın şehit, 200'den fazla yaralı verilen şiddetli saldırıları kınıyorum. Türk milleti soydaşlarının dram ve felaketlerini üzülerek izlemekte ve devletin tüm imkanlarıyla daha aktif olmasını beklemektedir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'de Bayırbucak Türkmen bölgesine yapılan saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bayırbucak'aki Türkmenlerin uğradığı saldırılara sessiz kalındığını savunan Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda saldırıları kınadığını belirterek "Uzak değil, neredeyse yanıbaşımızda, güney sınırımızın hemen dibinde, Yayladağı’nın tam karşısında Türkmen Dağı var. Ve yanıyor, kanıyor. Toprağa düşen her Türkmenle birlikte bir yanımız çöküyor, bir tarafımız sükût ediyor. Paris’e ağlaşanlar, Türkmen kıyımına susuyor. Kerkük’te ölüyoruz, Tuzhurmatu’da kurşunlanıyoruz, Bayır Bucak’ta karadan ve havadan bombalanıyoruz. Ve Türkmen canveriyor. İnsanlık sanki kör, sanki sağır. Vicdanlar kuru, kalpler kaskatı. Türkmenlerin hayat ve varlık haklarına göz dikilmiş, kimsenin umuru değil. Asırlardır Bayır Bucak’ta yaşayan soydaşlarımıza nefes almak çok görülüyor, zalimlerin uçakları, kara birlikleri ha bire ölüm yağdırıyor. Bayır Bucak Türkmenlerine karşı yaklaşık 10 gündür süren, 65’e yakın şehit, 200’den fazla yaralı verilen şiddetli saldırıları kınıyorum. Hayata gözlerini yuman kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, Türk milletinin başı sağolsun diyorum. Destek ve dualarımız şartsız Türkmen kardeşlerimizledir. Bizim için Türkmen Dağı’nın Erciyes’ten, Toroslar’dan hiçbir farkı da yoktur" ifadelerini kullandı.

Heyet halinde Hatay'a

MHP'nin önümüzdeki günlerde Hatay'a bir heyet göndereceğini açıklayan Bahçeli, devletin bölgede tüm imkanlarıyla daha aktif olmasını beklediklerini ifade ederek "Özellikle Rus ve Esad güçlerinin insanlığı yok sayan saldırganlığı sonucunda kaybedilen Çanlı Köyü ve Kızıldağ Bölgesi yüreklerimizdedir. Milliyetçi Hareket Partisi bir heyet halinde Hatay’a birkaç gün içinde intikal edecek, gelişmeler yakından takip edilecektir. Türk milleti soydaşlarının dram ve felaketlerini üzülerek izlemekte ve devletin tüm imkanlarıyla daha aktif olmasını beklemektedir. Çok konuşarak bir şey olunsaydı, aslan değil papağan orman kralı olurdu. Bu nedenle konuşmak yerine isabetli eylem ve icraata geçilmelidir. Hz. Mevlana der ki: 'Alev odunun çokluğundan üzülür mü? Kasap koyun sürüsünden korkar mı?' Tehdit fazla diye sinmek, ağırdan almak doğru mu? Ayna ile terazi, birisi incinecek yahut utanacak diye doğru söylemekten nasıl sakınmazsa, biz de gerçekleri haykırmaktan korkmayacağız. Türkmen kardeşlerim, merak buyurmayın, haklısınız, inanıyorsunuz ve mutlaka da kazanacaksınız. Her zaman da sizlerleyim" dedi.