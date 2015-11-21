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Ülkücü grup Rusya'yı protesto etmek için Hollanda Başkonsolosluğu'na yumurta attı

Hollanda İstanbul Başkonsolosu Robert Schuddeboom, gruba hata yaptıklarını söyledi

21 Kasım 2015 12:37

Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları'na bağlı bir grup Rusya'nın Suriye'nin kuzeyindeki Bayırbucak Türkmenleri'nin bulunduğu bölgedeki şehirlere yaptığı hava operasyonlarını protesto etmek istedi.

Grup, Rusya Başkonsolosluğu yerine Hollanda Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Cumhuriyet’in haberine göre saat 00.00 sıralarında caddenin girişinde toplanan Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları üyesi iki grup Rus Başkonsolosluğu'na doğru, "Türkiye uyuma kardeşine sahip çık" şeklinde slogan atarak yürüyüşe geçti.

Grup Hollanda ve Rusya Konsoloslukları'nın komşu olması ve iki ülkenin bayraklarının benzer olması nedeniyle adresi şaşırdı. Grup, Rusya Konsolosluğu önünde değil, Hollanda Konsolosluğu önünde toplandı.

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Robert Schuddeboom bunu üzerine, kızgın eylemcilerin hata yaparak Rusya değil Hollanda konsolosluğuna yumurta fırlattıklarını Twitter'dan duyurdu.

 

Çin'i protesto için Uygur restoranına saldırmışlardı

 

Ülkücü gruplar daha önce de Çin’in Uygur Türklerine Ramazan ayında baskı yaptığı iddiaları üzerine bir takım eylemler düzenlenmişti. Bu protestolar sırasında Koreli turistlere saldırılmış, Uygur Türklerine ait restoran yanlışlıkla hedef olmuştu.

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