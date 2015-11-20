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Başbakan Davutoğlu: Türkmen, Arap, Kürt kardeşlerimize yapılan katliamları kimse meşru kılamaz

Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan operasyona son vermesini istedi

20 Kasım 2015 18:28

Suriye'de Esad rejimi, sabah erken saatlerde Rusya'nın da hava desteğiyle muhaliflerin kontrolündeki Türkmen Dağı mevkisindeki Fırınlık, Acısı ve Avanlı bölgelerine aynı anda saldırı başlatmıştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu da konuya dair açıklamada bulundu. Davutoğlu, “Onlara dönük bu barbarca saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz ve bu konuda da herkesi duyarlı davranmaya bir kez daha davet ediyoruz. 'Teröre karşı mücadele veriyoruz' iddiasıyla oradaki Türkmen, Arap, Kürt kardeşlerimize dönük yapılan katliamları da kimse meşru kılamaz" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Davutoğlu: "Birincisi, sivil halka karşı yapılan her türlü saldırıya karşıyız. İkincisi, sınır boylarımızda yeni mülteci dalgası oluşturacak saldırılara zaten karşıyız. Üçüncüsü de Bayırbucak Türkmenleri asırlarca orada yaşamış kardeşlerimizdir diğer Suriyeliler gibi. Onlara dönük bu barbarca saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz ve bu konuda da herkesi duyarlı davranmaya bir kez daha davet ediyoruz. 'Teröre karşı mücadele veriyoruz' iddiasıyla oradaki Türkmen, Arap, Kürt kardeşlerimize dönük yapılan katliamları da kimse meşru kılamaz" diye konuştu.

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı Rusya’dan operasyona bir an önce son vermesini istedi.

 

 

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