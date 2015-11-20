Adres yine Bayırbucak Türkmenleri; bu kez 'yardım' Sedat Peker TIR'larından

Organize suç örgütü liderliği suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan ve Ergenekon davasının sanıkları arasında yer alan Sedat Peker, Twitter'dan Bayırbucak Türkmenlerine TIR'larla yardım gönderdiğini açıkladı.

17-25 Aralık soruşturmasından kısa süre sonra ortaya çıkan MİT TIR’ları krizinde, jandarma ve polisin durdurduğu araçlardan askeri mühimmat çıkmıştı. Bu olay, dönemin AKP hükümeti tarafından önce yalanlanmış, TIR’larda Bayırbucak Türkmenlerine yardım malzemeleri olduğu savunulmuştu. Cumhuriyet gazetesinin bir yıl sonra yayınladığı görüntülerde ise, TIR’ların ‘ağzına kadar’ askeri mühimmatla dolu olduğu netlik kazanmıştı. “O yardımlar Suriye’deki Bayırbucak Türkmenlerine gidiyordu” diyen Başbakan Ahmet Davutoğlu, TIR’larda ne taşındığının kimseyi ilgilendirmediğini savunmuştu.

Sedat Peker, Twitter adresinden dört TIR’ın fotoğrafını yayınlayıp, Bayırbucak Türkmenlerine yardım gönderdiğini duyurdu.

Sedat Peker’in tweetleri şöyle: