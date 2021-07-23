Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Fatih Altaylı'yı hedef aldı: Hadsiz Habertürk haddini bilmeli ve bunun bu nöbetini bitirmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, HaberTürk gazetesi yazar Fatih Altaylı'yı hedef aldı. Çiçek, "Hadsiz Habertürk haddini bilmeli ve bunun bu nöbetini bitirmelidir" görüşünü savundu.

Çiçek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Habertürk yazarı Fatih Altay’ın kimden fonlandığına iyi bakmak lazımdır. Çünkü Habertürk’ü hadsiz, pervasız hale getirenlerin başında o vardır. Cumhur ittifakına yönelik aşırı bir kin, nefret, öfke nöbetindedir.Hadsiz Habertürk haddini bilmeli ve bunun bu nöbetini bitirmelidir." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınlanan bayramlaşma videosuyla ilgili bir yazı kaleme almıştı. Altaylı'nın aktardığına göre görüntü Anadolu Ajansı ve TRT'ye Beştepe'den servis edildi ve bu kurumları da "zor duruma" düşürdü.

Fatih Altaylı'nın kaleme aldığı son yazısında ise Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile görüştüğünü belirtti. Altaylı, "Özhan, dünden beri bu görüntülerin nasıl olup da AA tarafından servis edildiğine ilişkin sorulara muhatap olduğunu ve burada bir düzeltme yapması gerektiğini belirtti" dedi.

Özilhan ile görüşmesini aktaran Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansı olarak kendilerinin de tüm abonelerine isterlerse AA üzerinden isterlerse doğrudan Cumhurbaşkanlığı yayınını alabilecekleri bilgisinin verildiğini ve TV100, CNNTurk'ün yayını Anadolu Ajansı üzerinden, Akit TV'nin DHA üzerinden diğer kanalların ise doğrudan Cumhurbaşkanlığı yayın frekansından kendilerinin almayı tercih ettiğini, yayının doğrudan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığını ve real time olarak aktarıldığını anlatan Özhan, ‘Bildiğim kadarı ile yayın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı olarak yayınlandı' bilgisini verdi. ... İletişim Başkanlığı'ndan Habertürk'e verilen bilgiye göre ise yayın canlı olarak Marmaris'ten yapıldığı için böyle bir olay meydana gelmiş."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz" dedi. Habertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un medya kuruluşuna yönelik paylaşımına "Fahrettin Altun'un paylaşımını kınıyorum" diye yanıt verdi.

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TIKLAYIN - İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Habertürk'ü kınıyoruz

TIKLAYIN - Habertürk TV sunucusu Ersoy: Fahrettin Altun'un paylaşımını kınıyorum