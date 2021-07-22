Habertürk TV sunucusu Ersoy: Fahrettin Altun'un paylaşımını kınıyorum

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyor" açıklamalarına Habertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy'dan yanıt geldi.

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Ersoy "İletişim Başkanı'nın gazetecileri düzeltmek yerine bir kurumu doğrudan hedef alan açıklama yapması hakikaten şaşırtıcı. Ortada bir hata bile varsa, diyelim ki Habertürk yazarı hatalı bire yazmış olsa da bu şunu getirir; parti içerisinde biri yanlış yaptığında - o yanlışların içeriğini söylemeyeceğim- doğrudan partiyi veya ittifakı hedef almak ne kadar makuldur?" diye konuştu.