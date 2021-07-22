İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Habertürk'ü kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramlaşma videosunda gözlerinin kapandığı videoya ilişkin olarak kaleme aldığı yazıyı eleştirdi. Altun, "Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz" dedi. Altaylı'nın aktardığına göre görüntü Anadolu Ajansı ve TRT'ye Beştepe'den servis edildi ve bu kurumları da "zor duruma" düşürdü.
Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Habertürk'e tepki gösterdi. Altun, Habertürk'ü kınadıklarını vurgularken şu ifadeleri kullandı:
"Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz!"
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınlanan bayramlaşma videosuyla ilgili bir yazı kaleme almıştı.
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Altaylı'nın aktardığına göre görüntü Anadolu Ajansı ve TRT'ye Beştepe'den servis edildi ve bu kurumları da "zor duruma" düşürdü.
Fatih Altaylı'nın kaleme aldığı son yazısında ise Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile görüştüğünü belirtti.
Altaylı, "Özhan, dünden beri bu görüntülerin nasıl olup da AA tarafından servis edildiğine ilişkin sorulara muhatap olduğunu ve burada bir düzeltme yapması gerektiğini belirtti" dedi.
Özilhan ile görüşmesini aktaran Altaylı şu ifadeleri kullandı:
"Anadolu Ajansı olarak kendilerinin de tüm abonelerine isterlerse AA üzerinden isterlerse doğrudan Cumhurbaşkanlığı yayınını alabilecekleri bilgisinin verildiğini ve TV100, CNNTurk'ün yayını Anadolu Ajansı üzerinden, Akit TV'nin DHA üzerinden diğer kanalların ise doğrudan Cumhurbaşkanlığı yayın frekansından kendilerinin almayı tercih ettiğini, yayının doğrudan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığını ve real time olarak aktarıldığını anlatan Özhan, ‘Bildiğim kadarı ile yayın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı olarak yayınlandı' bilgisini verdi.
... İletişim Başkanlığı'ndan Habertürk'e verilen bilgiye göre ise yayın canlı olarak Marmaris'ten yapıldığı için böyle bir olay meydana gelmiş."