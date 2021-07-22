Fatih Altaylı, Erdoğan'ın görüntülerine işaret etti: Çok yakınında birilerinin Cumhurbaşkanı’nı zor duruma düşürmek istediğine işaret eder

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın videolu bayram mesajında gözlerinin birkaç saniyeliğine kapandığı görüntülere ilişkin olarak, "Bu görüntülerin yayınlaması gerçek anlamda bir rezalettir. Bu bir canlı yayın olsa anlarım. Yapacak bir şey yoktur. Ama çekilmiş, montajlanmış ve servis edilmiş bir bantta böyle bir durumun gösteriliyor olması çok ama çok fenadır. Açık biçimde, çok yakınında birilerinin Cumhurbaşkanı’nı zor duruma düşürmek istediğine, zayıf göstermeye çalıştığına işaret eder" dedi.

Altaylı, "Sonuçta bu görüntüyü sadece kendi vatandaşları ya da partilileri değil, tüm dünya izlemektedir. Dünyanın hiçbir ülkesinde, o ülkenin liderinin böyle bir görüntüsü göz göre göre banttan yayınlanmaz. Çünkü bu liderin durumunu dünya çapında tartışmaya açar. Açık bir zafiyet göstergesi haline gelir. Bu durumdan haberdar olup olmadığını sorduğum muhafazakar bir gazeteci arkadaşıma Anadolu Ajansı ve TRT’den “Görüntünün doğrudan Beştepe’den geldiği ve kendilerini de zor duruma düşürdüğü” yanıtı verilmiş. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Tam aksine bence bir ulusal güvenlik sorunudur. Ama muhtemelen bu konuda hiçbir şey yapılmayacak, Cumhurbaşkanı’nın böyle bir görüntüsünün yayınlandığından haberi dahi olmayacaktır" düşüncesini dile getirdi.

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Ataylı, yazısından birkaç saat sonra yeni bir yazdı daha keleme alarak, Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

"Özhan, dünden beri bu görüntülerin nasıl olup da AA tarafından servis edildiğine ilişkin sorulara muhatap olduğunu ve burada bir düzeltme yapması gerektiğini belirtti.

Yusuf Özhan, İletişim Başkanlığı'ndan saat 13.18'de bir frekans paylaşım bilgisi geldiğini ve buna göre Saat 14.00 itibarıyla Cumhurbaşkanı'nın AK Parti teşkilatları ile bayramlaşma mesajının bu frekanstan yayınlanacağının bildirildiğini ve bu frekans paylaşımının Anadolu Ajansı'na özel olmayıp, tüm kanallar tarafından alınabildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı olarak kendilerinin de tüm abonelerine isterlerse AA üzerinden isterlerse doğrudan Cumhurbaşkanlığı yayınını alabilecekleri bilgisinin verildiğini ve TV100, CNNTurk'ün yayını Anadolu Ajansı üzerinden, Akit TV'nin DHA üzerinden diğer kanalların ise doğrudan Cumhurbaşkanlığı yayın frekansından kendilerinin almayı tercih ettiğini, yayının doğrudan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığını ve real time olarak aktarıldığını anlatan Özhan, "Bildiğim kadarı ile yayın frekansı Cumhurbaşkanlığınca verildi" bilgisini verdi.

TRT de önce Cumhurbaşkanı'nın gözlerini kapattığı bölümü yayınlamış ancak ilgili görüntüleri tekrar yayınlarda çıkarmış.

İletişim Başkanlığı'ndan Habertürk'e verilen bilgiye göre ise yayın canlı olarak Marmaris'ten yapıldığı için böyle bir olay meydana gelmiş."