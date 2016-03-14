Meclis'teki partiler saldırıyı kınadı

Ankara'daki saldırıya ilişkin mesaj yayımlayan HDP, saldırıyı 'lanetlediğini' duyurdu. CHP ve MHP liderleriyle AKP Genel Başkan Yardımcısından da saldırıya kınama geldi. HDP, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş Ankara’daki saldırı hakkında açıklama yaptı.

AKP: Lanet olsun

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ataş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Ankara'daki patlamayla ilgili değerlendirmede bulundu:

"Ankara'daki patlama, milletimizi ve ülkemizi hedef alan bir patlamadır. Terörün her türlüsüne ve yapanlara lanet olsun. Ankara'daki haince, kalleşçe terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemiz ve milletimiz üzerinde haince plan yapanların planlarını, Rabbim kendi başlarına çevirsin ve hesaplarını boşa çıkarsın."

CHP: 'Ama' ve 'fakat' demeden

lanetlenmesi gerek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin başkentinde, yurttaşlarımıza yönelik düzenlenen bombalı saldırı, 'ama' ve 'fakat' demeden lanetlenmesi gereken bir terör eylemidir. Bu menfur terör eylemini gerçekleştirenler ile saldırının arkasındaki güçler, toplumsal barış ve huzurumuzu bir kez daha hedef almıştır. Ancak köklü dayanışma, birlik ve beraberlik duygularına sahip milletimizin, ulaşılmak istenen hedefin önünde kararlılıkla duracağına inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

HDP: Ankara’daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz

Ankara’nın merkezinde meydana gelen saldırıya ilişkin HDP tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada şöyle dendi: “Ankara'da bu akşam meydana gelen bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Bütün halkımızla bu büyük acıyı paylaşıyoruz.”

Bahçeli: Hiçbir terör saldırısı

Türkiye'yi teslim alamayacaktır

Bahçeli'nin "Acımız ne kadar büyük olsa da bu karanlık günleri aşabilmek için, milli birlik ve huzurumuzun daha fazla provokasyonlara kurban verilmemesini sağlamakla sorumlu olduğumuz da gözlerden uzak tutulmamalıdır" dediği açıklaması şöyle:

"Türk milleti yeni bir felaket ve vahşetle karşı karşıyadır. Türkiye düşmanları her türlü güvenlik tedbirini aşarak Ankara Kızılay’a taşıdıkları bombaları alçakça patlatarak onlarca masum cana kıymışlar, çok sayıda kardeşimizin de yaralanmasına neden olmuşlardır. Üzüntümüz çok derin, öfkemiz çok kabarıktır. Bombalı saldırıda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyor; milletimizin başısağolsun diyorum.

"Hükümet bu konuda hiçbir zaaf ve ihmale izin vermemelidir"

"Korku ve kaygımız vefat ve yaralı sayısının daha da artma ihtimalinin bulunuyor olmasıdır. Elbette Kızılay’daki hain saldırının detaylarına ulaşılacak; asıl faillerin, kirli niyetlerin ve emri veren mihrakların kimliğiyle beraber bu barbarlığın iç yüzü aydınlatılacaktır. Bu sürecin uzamaması en samimi temennimizdir. Hükümet bu konuda hiçbir zaaf ve ihmale izin vermemelidir.

"Türkiye'nin milli güvenliği kırmızı alarm vermektedir"

"Türkiye’nin milli güvenliği kırmızı alarm vermektedir. Çünkü aziz milletimiz açıkça saldırı altında, kesif ve kategorik bir husumet çemberindedir. 17 Şubat’ta Merasim Sokak’taki terör saldırısından yaklaşık üç hafta sonra yeni bir saldırının daha vuku bulması iyi okunmalı, arkasındaki emel ve hedefler derinlemesine analiz edilmelidir. Şunu bir defa herkes bilmelidir ki, hiçbir terör saldırısı Türkiye’yi dize getiremeyecek, teslim alamayacaktır. Bahar ayıyla birlikte Türkiye’nin baştan ayağa karışacağını iddia eden hıyanet yuvaları rezil olmakla kalmayacaklar, bunun hesabını da vereceklerdir. Türk milleti zalimlerin planlarına, fitnecilerin hesaplarına ve ölüm tacirlerinin projelerine karşı yekvücuttur.

"Bombalı saldırıyı lanetliyorum"

"Acımız ne kadar büyük olsa da bu karanlık günleri aşabilmek için, milli birlik ve huzurumuzun daha fazla provokasyonlara kurban verilmemesini sağlamakla sorumlu olduğumuz da gözlerden uzak tutulmamalıdır. Ankara Kızılay’da milletimizi tümden sarsan ve kedere boğan bombalı saldırıyı lanetliyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin cinayet şebekeleri, terör ve silah baronları, bölgesel ve küresel vahşet projeleri kanalıyla yıkılamayacağını gür ve güçlü bir iradeyle tekrarlamak istiyorum."