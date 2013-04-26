Bahçeli: Çekilme, PKK'nın sinsi taktiğidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın çekilme açıklamasına yönelik yaptığı değerlendirmede "Sembolik geri çekilme örgütün zaman kazanmaya yönelik sinsi bir taktiğidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda gündemdeki gelişmelerin ele alındığını belirtti.

Hükümetin, Türkiye'nin itibarını zedelediğini öne süren Bahçeli, ülkenin "önüne gelenin diklendiği, istikamet verdiği, hafife aldığı, ilkesiz, iddiasız ve korumasız" bir hale geldiğini savundu.

Milletin varlık ve birlik haklarının savunulmadığını iddia eden Bahçeli, açıklamasında, "Bölücü terör örgütü, hükümetin gaflet ve ihanete varan politikalarından dolayı adeta Türkiye Cumhuriyeti devletine denk bir statüye çıkarılmıştır. Bu rezil ve kabul edilemez durum paralelinde PKK terör örgütü Kandil'den sözde gündem belirlemeye, basın toplantılarıyla varlığını göstermeye, Türk milletinin aklı ve zekasıyla alay etmeye son hızla devam etmiştir" değerlendirmesini yaptı.

Terör örgütü PKK'nın sınır dışına çekilmesiyle ilgili açıklamayı anımsatan Bahçeli, "PKK'lı militanların silahlarını bırakmayacakları, üstelik güvenlik güçlerinin herhangi bir müdahalesi karşısında sözde çekilmenin anında duracağı ve karşı saldırıya geçileceği terör elebaşları tarafından ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra bölücü terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne duyarlılık içinde ve ciddiyetle hareket etmesini hatırlatmış, Türk devlet güçlerinin tahrikte bulunmamasını küstahça istemiştir" ifadesini kullandı.

Terör örgütünü "etnik temelli bölücü bir örgüt olarak 29 yıldır on binlerce insanı katleden, vatanı bölmeye, milleti ayırmaya çalışan bir cinayet şebekesi" olarak niteleyen Bahçeli, örgüt üyelerinin "sınırlardan elini kolunu sallayarak çıkıp gitmesi, güvenlik güçlerinin sessiz, tepkisiz ve ilgisiz kalması"nın söz konusu olamayacağını kaydetti.

'Başbakan, militanların hakkından gelecek iradeyi göstermeli'

Terör örgütü kamplarının sınır ötesinde olduğuna ve teröristlerin eylem için silahlı şekilde sınırdan girip çıktığına işaret eden Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti: "Bu yüzden, PKK'nın çekilmesi gibi bir iddia ve ifade tamamen asılsız, uydurma ve yalandır. Bölücü kanlı örgütün sembolik düzeyde sınır dışına çekilmesi, zaman kazanmaya, stratejik hedefleri için daha sıkı bir hazırlık yapmaya dönük sinsi ve kurnaz bir taktiksel adımdan başka bir şey değildir. Başbakan Erdoğan'ın geçtiğimiz mart ayının son günlerinde yaptığı bir açıklamada, PKK'lıların sınırlarımızı terk ederken silahlarını gömmelerini veya mağaraya bırakmalarını istediği bilinen ve kamuoyuna mal olmuş görüşleridir.

Bununla birlikte Başbakan'ın, militanların sınırdan geçmelerinin ancak bu şekilde mümkün olacağını söylemesi ve güvenlik güçlerinin silahı görürse müdahale edeceklerini aksi durumda suç işleyeceklerini belirtmesi hafızalardaki tazeliğini hala korumaktadır. Buna göre PKK'lıların ellerinde silahlarıyla birlikte sınır dışına intikallerinin hiçbir meşru ve ahlaki mazereti olamayacaktır. PKK'lı militanlarının görüldükleri yerlerde etkisiz hale getirilmeleri veya yakalanmaları en başta hükümetin Türk milletine şeref ve namus borcu olarak değerlendirilmelidir. Başbakan Erdoğan bu düşünceleriyle eğer Türk milletinin gözünü boyamadıysa derhal PKK'lı militanların hakkından gelecek iradeyi göstermeli ve aldığı millet sorumluluğunun gereğini bir an önce yapmalıdır."

'Türk milletinin PKK'ya teslim olması söz konusu olmaz'

Başbakan ve hükümetin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne konusu suç teşkil eden talimat vermekten kesinlikle uzak durması gerektiğini belirten Bahçeli, kanunsuz emir vermenin hem veren hem de uygulayan açısından anayasa suçu oluşturacağına dikkati çekti.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "PKK militanlarının yol güzergahındaki birlikleri geri çekme, başka yerlere kaydırma, hafifletme, karakollardaki gözetleme kulelerini boşaltma, kontrolleri azaltma, insansız hava araçlarını uçurmama, termal kameraları kapatma veya militanları görmezden gelme anlamına gelecek her tavırdan muhakkak ki vazgeçilmelidir.

Bunların hilafına atılacak her adım Türk milletine ve Türk devletine karşı tarifi olmayacak düşmanca bir tutum olacak, teşebbüste bulunanın dahi yanına bırakılmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi tüm gelişmeleri yakından ve titizlikle takip etmektedir.

Türk milletinin PKK'ya teslim olması ya da PKK'nın hain taleplerine rıza göstermesi hiçbir şart altında söz konusu olmayacaktır. PKK'nın sözde sınır dışına çıkma kararı yalnızca yeni mevziler elde etmeye dönük alçakça planlanan ve AKP'yle birlikte ifa edilen karanlık bir kampanyanın parçasıdır. Buna Türk milletinin inanması da düşünülemeyecektir."

Terör örgütü üyelerinin silahlarıyla güvenlik güçlerine teslim olması ve bağımsız yargı önünde hesap vermesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, açıklamasını, "Türkiye yol geçen hanı, terörist ikmal ve dinlenme yeri değildir. Türk milleti, bölücü katilleri masum görecek ve şehitlerimizin haklarını çiğneyecek bir anlayışta da asla olmayacaktır. Bu nedenle hükümet, bilhassa Başbakan Erdoğan kendisini gözden geçirmeli, milli vicdanların sabrını daha fazla zorlamamalıdır" diye bitirdi.