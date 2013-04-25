Kandil'deki basın toplantısından ilk fotoğraflar

PKK'nın, beklenen tarihi açıklamasına KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, KCK Yürütme Konseyi üyesi Zeki Şengali ve Kongra Gel Başkanlık Divanı üyesi Hacer Zagros katıldı.
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Dünyanın birçok yerinden gelen basın mensuplarının önünde yapılan açıklamada KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, Öcalan'ın Time dergisi tarafından en etkili 100 kişi arasında gösterilmesi karşısındaki memnuniyetini dile getirirken, Öcalan'ın tanıtım yazısını yazan Sinn Fein lideri Garry Adams'a teşekkür etti.