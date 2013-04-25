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Dünya

Dünya basını PKK'nın çekilme bildirisi hakkında ne dedi?

BBC: 30 yıldır süren savaş boyunca 40 bin kişi öldü

25 Nisan 2013 20:09

Dünya basını KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan'ın yaptğı çekilme çağrısına yakın ilgi gösterdi. Reuters abonelerine açıklamayı "Flaş" koduya duyurdu. BBC çekilme kararının Abdullah Öcalan'ın geçen ay yaptığı çağrı üzerine yapıldığını belirterek, 30 yıldır süren savaş boyunca 40 bin kişinin öldüğü belirtildi. Avusturya gazetesi Die Presse ise, PKK'nın en kısa zamanda çekileceğine vurgu yaptı.

Ntvmsnbc'nin derlediği Reuters, BBC ve Die Presse'nin çekilme haberleri şöyle:

Reuters: Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'den çekilme kararını abonelerine "flaş" koduyla duyurdu. Haberde, on yıllardır silahlı mücadele veren PKK'lıların 5 Mayıs'tan itibaren Türkiye topraklarından çekeceği belirtildi. Haberde, PKK adına açıklama yapan Murat Karayılan'ın şu sözlerine yer verildi: "Çekilme planlandığı gibi peyderpey gruplar halinde ve mümkün olan en kısa zaman dilimi içerisinde tamamlanacak. "

BBC: İngiliz yayın kuruluşu BBC de, Murat Karayılan'ın, Türkiye'den çekilmenin Mayıs ayı başında başlayacağını açıkladığını yazdı. Haberde, PKK adına yapılan açıklamanın Kuzey Irak'ta Kandil dağında bir basın toplantısıyla duyurulduğu belirtildi. "Çekilme" kararının PKK lideri Abdullah Öcalan'ın geçtiğimiz ay yaptığı çağrı sonrasında gerçekleştiği de ifade edildi. Haberde ayrıca, "çekilme" kararının açıklandığı basın toplantısını 50'den fazla Türk ve yabancı gazetecinin izlediği belirtildi. PKK ile 30 yıldır devam eden mücadelede 40 bin kişinin yaşamını yitirdiği de ifade edildi.

Die Presse: Avustarya'ın önemli günlük gazetelerinden Die Presse de, PKK'nın Türkiye'den "çekilme" kararına internet sayfasında geniş yer verdi. "PKK, Türkiye'den çekiliyor" başlığıyla verilen haberde, PKK'nın 5 Mayıs'tan itibaren Türkiye'den mümkün olan en kısa zaman diliminde çekileceği belirtildi. Haberde, PKK'nın "çekilme" kararının Türkiye'de sürdürülen barış görüşmeleri için yeni bir aşama olduğu da vurgulandı.

 

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