MHP Başkanı Devlet Bahçeli, koalisyon önerilerini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirirken olası koalisyon senaryoları hakkında konuştu. Bahçeli, "AKP çözümü koalisyonda aramıştır, çözüm sürecini sürdürmüştür. Çözüm sürecinin bir kanadı 79 vekiller TBMM’de bulunmaktadır. Birliktelikleri devam eden HDP ve AKP arasında olmalıdır" dedi.

Bahçeli, "İkinci olarak çözüm süreciyle ilgilenen Türkiye’de ileri demokrasinde yana olan siyasetini sürdüren partilen ortak koalisyonu düşündüğünüzde, alın size 2. model olarak. AKP-CHP-HDP’yi bir araya getirebilirsiniz" diye konuştu.

Koalisyon önerilerini sunduktan sonra "Eğer bunların hiçbirisinden sonuç alınamıyorsa, en erken seçim ne zaman olacaksa o zaman seçim olsun" diyen Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Her türlü elverişsiz şarta rağmen milletimizin iradesi tezahür etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, milli iradenin tercihine şüphesiz ki saygı duymaktadır. Türk milleti vahşice kurgulanan baskılama, karartma ve aldatmaya karşı tavrını koymuştur.

Tüm siyasi partiler öncelikle bu tabloyu samimi ve dürüst şekilde okumalı, milli iradenin verdiği mesaja kafa yormalıdır. Genel seçimin ilk sonucu, hiçbir partinin tek başına iktidar kuracak sayısal çoğunluğa ulaşamamıştır.

AKP 13 yıllık tek başına iktidarını kaybetmiştir. AKP için sonun başlangıcı görülmüştür. Gerilime dayalı ağır bir yenilgi almıştır. Milli iradeyi karartmaya, demokrasiyi çarpıtmaya dönük her türlü algı operasyonunun tutmayacağı anlaşılmıştır.

'Valiler AKP’ye çalışmıştır'

AKP 7 Haziran’da devletin tüm imkanlarını pervasızca kullanmıştır. Devlet kanalı, TRT, yandaş medya AKP’ye tahsis edilmiştir. Valiler AKP’ye çalışmıştır. Demokrasiye aykırı ne kadar tutum ve tavır varsa bizahiti AKP tarafından hevesle kullanılmıştır.

Yalan, riya, iftira, dedikodu hiç bu kadar hakimiyet kurmamıştır. Erdoğan Türkiye’nin huzurunu kaçırmıştır. Erdoğan’ın başkanlık propagandası amacına ulaşamamış, milletimizden kabul ve ilgi görmemiştir.

'AKP’deki ciddi erimenin en büyük müsebbibi Erdoğan'

AKP’deki ciddi erimenin en büyük müsebbibi Erdoğan’ın yasa ve anayasa tanımayan çirkin ve seviyesiz üslubu olmuştur. Erdoğan acı bir mağlubiyet almış, gayri ahlaki zihniyeti ayağına dolanmıştır. AKP’ye oy dilenen Erdoğan kaybetmiş, miadını doldurmuştur.

'Ya anayasal sınırlar içinde kalmalı ya istifayı düşünmeli'

Artık Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturması telafi edilemeyecek hasarlara neden olabilecektir. Bu itibarla Erdoğan görevine devam edecekse ya anayasal sınırlar içinde kalmalı ya da istifayı düşünmelidir.

Milletimizin birliğe ve sağduyuya ihtiyacı vardır. Ülkemizin toparlanması ve yüklerinden kurtulması acilen temin edilmelidir.

'Demokrasi rayından çıkmıştır'

Maalesef demokrasi rayından çıkmıştır. AKP’nin hızlı düşüşü, şikayet ve sorunların sandığa yansıdığının açık kanıtıdır. Türk milleti AKP’den tamamen kurtuluş sürecini başlatmış, tercihini yapmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi 2011 seçimlerine göre oylarını yüzde 33 artırmıştır. Milletvekili sayımıza 31 yeni ilave olmuştur. Gücümüze güç eklenmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi adım adım hedefine ilerlemektedir.

Partimizin başarısını küçültmeyi, verdiğimiz mücadeleyi bulandırmayı aklından geçiren kim varsa yanlış taraftadır. Bugün AKP kaybetmiş, Türkiye umutlanmıştır. Zalimler kaybetmiş, Türkiye için yeni bir dönem başlamıştır. Milliyetçi irade TBMM’de etkin bir şekilde temsil edilecektir.

Bu vesileyle siyasi kampanyamız boyunca üstün bir şekilde mücadele kararlılığı sergileyen fedakar teşkilat mensuplarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Bizim için dua eden, açık hava toplantılarımıza katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Koalisyon önerisi

TV’lerde uzun zamanlardan bu yana Türkiye’yi yönlendirmeye, senaryo oluşturmaya gayret gösterenler seçim sonuçları netleşmeden, koalisyon üzerine tartışma çıkarmışlardır. Sabaha kadar bu yeni senaryolar üzerinden Türkiye meşgul edilecektir. Türiye’de anayasa geçerlidir.

Tek başına siyasi iktidar oluşmamış ise koalisyon gerekliyse ülkeyi istikrarsızlığa sevk etmemek için bir koalisyona ihtiyaç duyuluyorsa bu koalisyonun uyumlu bir koalisyon olması gerekmektedir. Çözüm sürecinin bir kanadı yüzde 10 barajını aşmak suretiyle Meclis'te bulunmaktadır.



Birinci koalisyon başlangıctan bu yana birliktelikleri devam eden AK Parti ve HDP arasında olmalıdır. AK Parti ve HDP arasındaki örtülü işbirliğini kamufle etmek, gizlemek koalisyon arayışlarıyla Türkiye'yi erken seçime mecbur bırakacak bir dayatmaya kalkmak siyasi ahlaksızlıktır.



İkinci olarak çözüm süreciyle ilgilenen Türkiye'de ileri demokraside olan siyasetini sürdüren bir koalisyonunu düşünmeniz takdirde ikinci bir koalisyon olarak AK Parti CHP ve HDP'yi bir araya getirebilirsiniz.



Bunları şuan gayri resmi rakamlarla ifade edersek AK Parti ve HDP koalisyonu toplam 337 milletvekiline dayalı güven oyu alabilecek, anayasa üzerinde değişiklik yapabilecek bir koalisyon modeli olabilir. İkinci modeli esas alacaksanız; AK Parti, CHP ve HDP'yi. 469 yani toplam yüzde 78,9 oranlı geniş tabanlı bir koalisyon içerisinde MHP şerefi ve haysiyeti ile ilkeli ve dürüst davranışıyla çok güzel ve Meclis'te denetimi alan bir anamuhalefet partisi görevini üstlenmeye hazırdır.



Eğer bunların hiçbirisinden sonuç alınamıyorsa, Türkiye'yi AK Parti'nin azınlığına mahkum etmeye de kimsenin hakkı yoktur. En erken seçim ne zaman olacaksa o zaman seçim olsun.