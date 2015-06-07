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Ahmet Davutoğlu: Hiçbir şekilde eğilmemiz söz konusu olmaz!

Son açıklanan seçim sonuçlarına göre oyları ciddi miktarda düşen ve Meclis'te çoğunluğu kaybeden AKP'nin Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu'ndan ilk açıklama

07 Haziran 2015 23:59

Başbakan Ahmet Davutoğlu seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesinde "Milletin kararı en doğru karardır. Hiçbir güç karşısında hiçbir şekilde de eğilmemiz söz konusu olmaz" dedi.

Ahmet Davutoğlu, kesin olmayan ve AKP'nin oylarında düşüşe işaret eden seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Konya'daki konutunun önündeki otobüsten vatandaşlara seslendi.

Milletin verdiği kararın en doğru karar olduğunu belirten Davutoğlu şunları söyledi:

"Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hiç merak etmeyin. Allah'ın izniyle bu milletin kararı en doğru karardır. Hiçbir şekilde de eğilmemiz söz konusu olmaz hiçbir güç karşısında. Allah razı olsun, bağrınıza bastınız yine bizi. Hep beraber çok güzel günler yaşayacağız. Allah tekrar Konya'mızı ülkemizi aziz eylesin. Hepinize teşekkür ediyorum. Bütün Konyalılara bu sıcak muhabbet dolu uğurlama için Allah sizden razı olsun." 

 

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