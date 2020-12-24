Bahattin Şimşek'in yönettiği maç için bahis manipülesi gerekçesiyle soruşturma açıldı

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, TFF yönetimi bu rapor üzerine 28 Ağusos'ta yaptığı 46 sayılı toplantısında konuyu gündemine aldı ve incelenmek üzere Etik Kurulu'na sevk etti. Etik Kurulu Raportör Üyesi Mehmet Hakan Tüfekçi, söz konusu maçta karşı karşıya gelen takımların futbolcularına bir tebligat kaleme aldı.

UEFA Integritiy Departmanı raporuna göre, son 20 dakikasında skor 2-2 berabere giderken en az 5 gol atılacağına ilişkin bahislerin arttı ve 'güçlü ve alışılmadık' bahisler yapıldı. Buna karşın, müsabaka 2-2 sona erdi.

Tebligatta maçın son 20 dakikasında skor 2-2 iken en az 5 gol atılacağına dair ilişkin bahislerin arttığı, güçlü ve alışılmadık bahislerin olduğunun rapor edildiğini ve TFF yönetiminin de müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik iddiaların incelenmek üzere dosyayı Etik Kurulu'na sevkine karar verdiği belirtildi.

Etik Kurulu da kulüplere tebligat yollayarak iddialara dair yazılı beyanlarını, tebligat ellerine ulaştıktan 3 gün içinde göndermelerini istedi.

Bahattin Şimşek, dün yönettiği Fenerbahçe-M. Başakşehir maçındaki kararlarıyla gündeme gelmiş, pek çok kişi tarafından eleştirilmişti.

Bahattin Şimşek'in yönettiği Fenerbahçe-M. Başakşehir maçının ardından neler yaşandı?

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan ve Sarı-Lacivertli'lerin 4-1 kazandığı maçın ardından en çok konuşulan hakem Bahattin Şimşek oldu. Verdiği kırmızı kartlar sonucu M. Başakşehir maçı 9 kişi tamamladı. Tartışmalı maçla alakalı birçok yazar ve yorumcu maçın hakemi ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

Maçın hemen ardından NTV'de yayımlanan yüzde yüz futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, maçın hakemi Bahattin Şimşek'in kararları için "Bugün hakem maçı Başakşehir'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi" diye konuştu.

TIKLAYIN - Rıdvan Dilmen: Bugün hakem maçı Başakşehir'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi

Ahmet Çakar bugünkü yazısında hakem Bahattin Şimşek'in performansını değerlendirirken "Bunun adı tiyatrodur, bunun adı katliamdır" sözlerini kullanırken, Sabah gazetesi spor yazarı Erman Toroğlu, "Tek kelimeyle bir hakem faciası yaşandı" diye yazdı.

TIKLAYIN - Spor yazarları Fenerbahçe-M. Başakşehir maçı için ne dedi?

"Futbolda kapkara gece"

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin son şampiyon Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası sosyal medya hesaplarından "Futbolda kapkara gece" paylaşımı yaptı. Galatasaray, Bahattin Şimşek'in yönetimindeki maçın sonucuna tepki gösterdi.

TIKLAYIN - Galatasaray'dan "Futbolda kapkara gece" paylaşımı