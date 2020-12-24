Spor yazarları Fenerbahçe-M. Başakşehir maçı için ne dedi?

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda dün oynanan karşılaşma Fenerbahçe’nin 4-1 galibiyeti ile sonuçlandı. Maçta hakem Bahattin Şimşek’in verdiği ve vermediği kararlar ise çok konuşuldu. Peki, tartışmalı Fenerbahçe-M. Başakşehir maçı için spor yazarları ne dedi?

Ahmet Çakar: Bunun adı tiyatrodur, bunun adı katliamdır

Futbol yorumcusu ve Sabah gazetesi spor yazarı Ahmet Çakar Fenerbahçe-M. Başakşehir maçını değerlendirdi.

Çakar, "Her şey tıkır tıkır giderken önce Gustavo'nun rakibin kavalına tabanı var. Karar kırmızı olmalıydı. Üstelik VAR hakemi Cüneyt Çakır, orta hakemi kenara davet etti. Bu şu demek; Gustavo'nun bileğin üzerine yaptığı kasti bir darbesi var, atılması lazım. Ama hakem maalesef atmıyor,atamıyor ya da angajeolduğu için atmak istemiyor. Gustavo atılsa F.Bahçe asla kazanamaz, hatta fark yer. İkinci yarı maç dengede. Rafael ile Skrtel, müdahale ediyor. Rafael, F.Bahçeli oyuncuya dokunmuyor, faul çalıyor, aynı anda da Rafael protesto için topa vuruyor. Ama hakem kurnaz ya hepimiz de salağız ya dokunmadığı pozisyona sarı kart, aynı anda da topa vurduğu için bir sarı kart daha, Rafael'i oyundan atıyor. Bunun adı tiyatrodur... Bunun adı katliamdır... Bunun adı kul hakkı yemektir.. Bunun adı Türkiye ligini dizayn etmektir... Bütün bunlarınmüsebbibi Serdar Tatlı'dır. Eğer Nihat Özdemir namuslu bir insansa ki asla şüphem yok, bir dakika daha o Tatlı'yı koltuğunda oturtmaz" ifadelerini kullandı

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Erman Toroğlu: Başakşehir'i 'şimşekler' gibi çarptı! Fenerbahçe'ye de 'meltem' gibiydi; rüzgâr, tatlı tatlıydı

Futbol yorumcusu, eski hakem ve Sabah gazetesi spor yazarı Erman Toroğlu, maçta tek kelimeyle bir hakem faciası yaşandığını dile getirirken, "Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, Başakşehir'i 'şimşekler' gibi çarptı! Fenerbahçe'ye de 'meltem' gibiydi. Rüzgâr, tatlı tatlıydı... Çok net söylüyorum, dün akşam Kadıköy'de bir hakem faciası oldu ve Fenerbahçe kazandı. Bu tarz kazanan bir takımın seyircisi ne kadar rahat eder, gelecek tepkilere nasıl göğüs gerer onu bilemiyorum. Bir tek şey söylemem lazım. İki taraf futbolcularını toplasan, hakemleri de alsak bu maçı seyrettirsek birbirlerine ne söylerler? En doğru orada karar veririz. VAR'daki Cüneyt Çakır, Gustavo'nun pozisyonunda seni çağırıyor, "Bak, izle bakalım. Bu pozisyon herhalde kırmızı" diyor. Sen izliyorsun, devam ediyorsun tamam... Ama neden devam ettiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Yazıklar olsun" diye yazdı.

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Ali Ece: Bir defolun da futbol yazalım

Futbol yorumcusu ve Fanatik yazarı Ali Ece, "Bir defolun da futbol yazalım" başlıklı yazısında, Türk futbolu olarak ağlanacak halimize güldüğümüzü ifade ederken,"Kimse haklı olarak Türkiye Ligi’ndeki hakemlere güvenmiyor, Bahattin Şimşek gibiler bu güvensizliği artırıyor: Gustavo’ya çıkarmadığı kırmızı kart, Fenerbahçe’ye vermediği penaltı, Skrtel’in yaptığı faulde Rafael’e önce sarı sonra kırmızı göstermesi vs derken biz izleyenlere, sahada emek veren futbolculara, teknik direktörlere çok yazık oluyor. Hakemlerin saçmalıkları adeta bu köşemi işgal ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Serdar Ali Çelikler: Berbat bir hakem yönetimi

Futbol yorumcusu ve HaberTürk yazarı Serdar Ali Çelikler de, "Şimşek gibi Fenerbahçe!!!" başlıklı yazısında kötü hakem performansına değindirirken, "Özetle berbat bir hakem yönetimi ile Bahattin Şimşek, kendisi adına son derece kötü giden bir maçı kazanmasında F.Bahçe'ye epey yardımcı oldu. Hakemi bu maçtan çıkaramayız. Başakşehir 11'e 11 devam etse maçın ne olacağını bilemeyiz ama 70'te kırılan maçın F.Bahçe'ye epey faydası olduğunu görmemiz lazım" ifadelerini kaydetti.

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Ercan Güven: Hoca kurtarma operasyonu vardı

Futbol yorumcusu ve Milliyet yazarı Ercan Güven de bugünkü yazısında Fenerbahçe-M. Başakşehir maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kadıköy'de bir "hoca kurtarma operasyonu" yapıldığını savunan Güven, "Belki de Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yenmenin ancak “Fenerbahçe izin verirse” gerçekleşebileceğini hissetti Başakşehir takımı… Ve bu kez hiç niyeti olmadığını anladı Fenerbahçe’nin. Çünkü, Kadıköy’de tam bir “hoca kurtarma operasyonu” vardı ve kimse Başakşehir’in planlarını dikkate alamazdı. Önce Rafael kırmızı kartla oyun dışı kaldı, sonra Başakşehir Hocası ve ardından İrfan Can. Son çeyrekte hocasız ve dokuz kişiydi Başakşehir. Artık yenilgi kaçınılmazdı" diye yazdı.

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