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Dünya

Bağdat'ta bombalı saldırılar: En az 30 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırılarda en az 30 kişi yaşamını yitirdi

07 Şubat 2015 18:08

Irak'ın başkenti Bağdat'a Cumartesi günü üç ayrı bombalı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırılarda en az 34 kişinin öldüğünü açıkladı.

Saldırılar, kentte on yıldan fazladır süren gece sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına saatler kala gerçekleşti.

İlk saldırıda, bir intihar bombacısı tarafından Şiilerin ağırlıklı yaşadığı bir bölgedeki lokantada gerçekleştiği öğrenildi.

Bu saldırıda 22 kişi ölürken, en az 50 kişi de yaralandı.

Ardından Bağdat'ın merkezinde ve güneybatısındaki iki pazara saldırılar düzenlendi ve ölü sayısı arttı.

Saldırılara dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Tuğgeneral Saad Maan, "Saldırıların gece sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla ilişkili olmadığını düşünüyorum" dedi.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi Perşembe günü başkent Bağdat'ta gece sokağa çıkma yasağının kaldırılması talimatını vermişti.

Kentte 2003 yılında Saddam Hüseyin'in devrilmesinden bu yana, gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

Son yedi yıldır bu yasak gece yarısı ile sabah saat 5.00 arasında uygulanmaya başlanmıştı.

Geçen yılın Eylül ayında iktidara gelen Haydar el İbadi Bağdat'taki bazı büyük caddelerin de yeniden açılmasına karar vermiş, kararın "vatandaşların dolaşımını kolaylaştırmak" için alındığı belirtilmişti.

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