IŞİD, Irak'ta peşmergeye karşı kimyasal saldırı düzenledi

IŞİD militanları, Musul'da operasyon düzenleyen peşmerge güçlerine klor gazı yüklü bombalı araçla saldırı düzenledi.

Irak'ın Musul kentine bağlı eski Musul Nahiyesi Şınduka Köyü yakınlarında operasyon düzenleyen peşmerge güçlerine IŞİD tarafından klor gazı yüklü bombalı araçla saldırı düzenlendi. Kimyasal yüklü araç uzaktan imha edilirken, 4 peşmergenin gazdan etkilendiği belirtildi.



Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Peşmerge güçleri tarafından Musul-Suriye bağlantısının kesilmesi amacıyla başlatılan operasyonlar devam ediyor. Dün Musul'un eski Musul Nahiyesi Şınduka Köyü bölgesinde operasyon yapan Peşmerge özel kuvvetleri Zerevani güçlerine yönelik, IŞİD tarafından klor gazlı bombalı saldırı düzenlendi. Şınduke Köyü'nde çatışmaların devam ettiği sırada peşmerge güçleri bombalı bir aracın kendilerine yaklaştığını farketmesi üzerine bombalı araç, uzaktan roket ve doçka uçaksavar ile ateş altına alındı. Bir süre sonra mevzilere uzak bir bölgede imha edilen araçtan beyaz ve sarı renkte dumanların çıktığı görüldü. Patlamanın ardından genizlerinde ve gözlerinde yanma hisseden 4 peşmerge tedavi altına alındı. Zerevani güçleri komutanları, imha edilen canlı bomba aracının son zamanlarda sık görülen klor gazı yüklü kimyasal saldırı aracı olduğunu söyledi. Gazdan etkilenen ve hastaneye kaldırılan 4 peşmergenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Peşmerge komutanı: İlk kez olmuyor

Olayla ilgili Irak Kürdistan bölgesinde yayın yapan netewnews.com isimli internet sitesine açıklama yapan Zerevanı güçleri Batı Dicle Cephe Komutanı Albar Diler Koyi, IŞİD'in Peşmerge'ye karşı ilk kez klor gazı kullanmadığını belirterek, "Şengal operasyonunda da Peşmerge'ye karşı kimyasal silah kullanıldı. Şerefeddin Dağı’na yakın Hardan Köyü'nden çıkarılan terör örgütü mensupları, Peşmerge güçlerimize karşı kamyonla bir intihar saldırısı gerçekleştirdi. Zırhlı intihar aracını güçlerimize ulaşmadan önce imha ettik ve patlama ardından etrafa sarı bir duman bulutu yayıldı. Nefes kesen, geniz ve göz yakan bir etkisi vardı. Çok yakında olan Peşmergeler etkilenmişlerdi. Hastanede yapılan incelemede, intihar aracında patlayan maddenin klor gazı olduğu ortaya çıktı. IŞİD terör örgütü, Şınduka Köyü'nde de klor gazı kullandı. Önce eski Musul’u çetelerden kurtardık" dedi.

4 asker gazdan etkilendi

Musul'u çetelerden kurtardıktan sonra köylerin tek tek IŞİD teröristlerinden kurtarmaya başladıklarını anlatan Koyi, "Musul'dan sonra çevre köylerin kurtarılmasına devam ettik. Şınduka Köyü de bunlardan biriydi. Stratejik önemi olan bir köydü. Musul-Zumar, Musul-Rabia, Musul-Telafer, Musul-Şengal ana yollarının kesiştiği bir noktaydı. Köyde bulunan çetelere operasyon yaptık ve köyü kısa sürede özgürleştirdik. Yarım saat geçtikten sonra IŞİD çetelerinin elinde olan Tamarat Köyü'nden patlayıcı yüklü bir kamyon hızla bize doğru ilerlemeye başladı. Peşmerge her yönden, gelen araca elindeki ağır silahlarla vurmaya başladı ve intihar aracı bize yakınlaşmadan infilak etti. Kamyon patlar patlamaz sapsarı bir duman bulutu etrafa dağıldı. Burada da çeteler klor gazı kullanmıştı. Telsizlerden peşmergenin araca yaklaşmaması uyarısını yaptık. Yakın bir peşmerge birliğimizde 4 peşmerge klor gazından etkilendi. IŞİD terör örgütü peşmergeye karşı son dönemlerde sık sık klor gazı kullanıyor. Geçen hafta Musul merkezinde peşmergeye karşı kullanılmak üzere hazırlanan bir klor gazlı intihar aracı ellerinde patladı ve çok sayıda terörist ve sivil öldü" diye konuştu.

201 ceset Musul hastanelerine getirildi

Bu arada bölgedeki güvenlik kaynakları, geçtiğimiz hafta Musul'un Wanke ve Eski Musul bölgelerine bağlı Şinduka ve Şaroxa Köyleri'ne IŞİD tarafından saldırı düzenlendiğini belirtti. Peşmerge güçlerinin saldırıya karşılık vermesi üzerine IŞİD mensuplarının çok sayıda kayıp vererek geri çekildikleri öğrenildi. Bölgede IŞİD mensuplarına ait 95 cesedin peşmerge güçlerinin eline geçtiğini belirten kaynaklar, aynı çatışmada öldürülen 201 kişinin cesetlerinin de Musul'da bulunan hastanelere götürüldüğünü aktardı. Askeri kaynaklar, IŞİD terör örgütünün 390'dan fazla yaralısının da Musul'daki hastanelerde tedavi gördüğünü ifade etti. Bu arada IŞİD'in Peşmerge güçleri ile girdikleri çatışmalarda yenilgiye uğrayan veya kaçan 3 emirini Musul merkezinde infaz ettiği belirtiliyor.