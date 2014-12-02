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Bağdat ile Erbil petrol ihracatı konusunda anlaşmaya vardı

Kürtler Eylül ayında göreve gelen Irak Başbakanı Haydar El İbadi'ye, üç ay içinde sorunu çözmemesi halinde hükümeti boykot edeceklerini söylemişti

02 Aralık 2014 17:51

Irak'ta merkezi hükümet ile ülkenin kuzeyindeki Kürdistan Bölgesel Yönetimi, petrol ihracatı konusunda anlaşmaya vardı.

Irak Ekonomi Bakanı Hoşyar Zebari, günde 300 bin varil petrolün Kerkük'ten, 250 bin varilin ise Kürdistan Bölgesel Yönetimi kontrolündeki topraklardan ve Türkiye üzerinden ihraç edileceğini açıkladı.

 BBC Türkçe’de yer alan habere göre, anlaşma uyarınca Irak bütçesinin yüzde 17'si, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne tahsis edilecek.

Bağdat yönetimi, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı savaşan Kürt Peşmergelere destek için Erbil'e yaklaşık 1 milyar dolar verecek.

Erbil ve Bağdat yönetimlerinin anlaşma sonrası IŞİD'e karşı mücadelede daha fazla işbirliği yapacağı belirtiliyor.

Taraflar arasında aylardır süren anlaşmazlık yüzünden Kerkük'ten petrol ihracatı durma noktasına gelmişti.

Peşmerge güçlerinin bir süredir devriye gezdiği Kerkük'ün statüsüne ilişkin sorun ise hala çözülebilmiş değil.

 

'İki taraf da kazançlı çıkacak'

 

Irak Ekonomi Bakanı Hoşyar Zebari Bağdat ve Erbil'in nihai bir anlaşmaya vardıklarını söyledi. Zebar anlaşmadan iki tarafın da kazançlı çıkacağını belirtti.

Irak Kürtleri Bağdat'ın aksi yöndeki taleplerine rağmen kontrollerindeki bölgelerden Türkiye'ye petrol nakline başlayınca, merkezi hükümet Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bütçesini kesmişti.

Kürtler Eylül ayında göreve gelen Irak Başbakanı Haydar El İbadi'ye, üç ay içinde sorunu çözmemesi halinde hükümeti boykot edeceklerini söylemişti.

 

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