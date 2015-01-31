Irak'ta terör saldırısı; 114 ölü

Irak'ın Bağdat, Kerkük, Musul, Selahaddin ve Anbar illerinde meydana gelen terör saldırılarında toplam 114 kişi öldü, 152 kişi yaralandı.

Bağdat'ta çifte saldırı: 44 ölü 72 yaralı

Başkent Bağdat'ın El Bab El Şerki bölgesindeki Askeri üniforma satışına tahsis edilen kalabalık çarşıda kimliği belirsiz kişilerce yerleştirilen bir bomba patladı, patlamadan sonra olay yerine gelen polislerin arasına dalan bir intihar eylemcisi kendini havaya uçurdu. Bağdat Sağlık Müdürlüğü çifte saldırıda 44 kişinin öldüğünü 72 kişinin yaralandığını açıkladı.

Samarrad'da 2 intihar eylemi: 10 ölü 24 yaralı

Selahattin iline bağlı Samarra ilçesinde polis ve gönüllü Şii askerlerin kurduğu güvenlik noktasına IŞİD'e ait militanlar tarafından 2 intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 7 emniyet görevlisi hayatını kaybederken 24 kişi de yaralandı. Çifte saldırının ardından aynı bölgeye gelen 3'cü intihar eylemcisi polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Kerkük'te ötel basan 4 ışid militanı öldürüldü

Irak'ın Kerkük vilayetinde sabah saatlerinde, Kerkük şehir merkezindeki Kasr Kerkük Oteli yakınında bulunan eski polis müdürlüğü binasına bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi, ardından IŞİD örgütünün 4 intihar eylemcisi Kasr Kerkük Oteli'ni bastı. Oteldeki silahlıları etkisiz hale getirmek isteyen güvenlik güçleri otelin çevresini sardı ve ayrı ayrı noktalardan otele girmeye başladı. Boş otele giren silahlı kişilerin burada el bombaları da kullandıkları kaydedildi. Saatlerce süren çatışmalarda ağır silahların da kullanıldığı bildirildi. Çatışmalar sonucu güvenlik güçleri durumu kontrol altına alabildi. IŞİD'li saldırganların girdiği otelin Kerkük polisi ve Kürt Emniyet(asayiş) Güçleri'nce kurtarıldığını bildirdi. Baskında saldırganlar dışında ölen ya da yaralanan olmadı.

IŞİD Kerkük'e saldırdı: 29 ölü 56 yaralı

Kerkük'e güney bölgeden IŞİD saldırısı ile Kerkük şehir merkezindeki otel baskını ve çıkan çatışmalar üzerine Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sabah saatlerinde ilan edilen soğka çıkma yasağı üzerine güvenlik güçleri alarma geçerek şehir merkezindeki caddelerde kontrol noktaları artırıldı.

Kerkük polis genel müdürlüğü kent güvenliğinin daha iyi sağlanması için saat 10.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulandı. Polis subayları, merkez müdürleri cadde ve sokaklara inerek yaşanan gelişmeleri yakından takip etti. IŞİD Kerkük şehir merkezindeki Kasr Karkuk Ötelini bir kaç saatliğine ele geçirmesi, ve saldırı başlatması üzerine yürürlüğe konulan sokağa çıkma yasağı sırasında araçların caddelere inmesi yasaklandı.

Dün akşam geç saatlerde IŞİD Kerkük'e güney bölgelerden saldırı başlattı. Sabah saatlerine kadar süren çatışmalar sonucu Peşmerge güçlerinin bölge komutanı Şerko Fatih ile Polis güçlerinden Türkmen Subay Binbaşı Saddam Abdulhalik hayatını kaybetti. Çatışmalar sonucu IŞİD'in ilerleyişi durduruldu. Gece karanlığını fırsat bilen ve güney bölgeleri elinde bulunduran IŞİD militanları aniden saldırıya geçti. Ağır silahların kullanıldığı çatışmalarda IŞİD tarafından Peşmerge ve polis güçleri ve gönüllü askerlerin de bulunduğu mevzi ve kontrol noktalarına intihar saldırıları düzenledi. Saldırı bölgesi yakınında Kuzey Petrolleri olarak bilinen petrol şirketinin tesisleri ve şirket binaları bulunuyor. Çatışma sesleri Kerkük kent merkezine kadar ulaştı. Koalisyon uçakları da sabah saatlerinden itibaren bölgeyi bombalamaya başladı. IŞİD Militanlarının zaman zaman bombalı intihar araçlarıyla saldırdığı çatışmalarda Peşmerge 1'inci Tugay Komutanı Şerko Fatih ile, olay yerinde Peşmerge ile bilrikte çatışan polis güçlerinden Türkmen subay Binbaşı Saddam Abdulhalik ve 7 peşmerge öldü 56 askerde yaralandı. Güvenlik güçleri IŞİD'i püskürtmek için bölgeye daha fazla askeri güç sevketti. Çatışmalarda en az 20 IŞİD militanı hayatını kaybetti.

Anbar ve Musul'da 27 IŞİD militanı öldürüldü

Başkent Bağdat'ın batısında bulunan Anbar il merkezinde 2 mahalleye saldırı düzenleyen IŞİD militanları, anti terör birliklerine ait askerler karşılık verdi. Anbar şehir merkezi Ramadi'nin Endelüs ve El Şurta mahallerinde yaşanan çatışmalarda 17 IŞİD militanı öldürüldü. Öte yandan Irak'ın kuzeyinde yer alan Musul'da peşmergeyle çatışmaya giren 10 militanın öldürüldüğü bildirildi.