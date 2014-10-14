IŞİD Diyala'ya girdi, Bağdat'a ilerliyor

Felluce'yi kontrolü altında tutan IŞİD, sosyal medya hesaplarından Diyala'ya girdiğini duyurdu. Diyala, Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeydoğusuna sadece 100 kilometre mesafede bulunuyor. Bağdat yolu üzerinde bulunan Hit ilçesinde de Irak askerleri geri çekildi. İlçeyi ele geçiren IŞİD, büyük miktarda askeri araç ve mühimmata da el koydu.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, Irak’ın batısında yer alan Anbar eyaletinin yüzde 80’ini ele geçiren IŞİD, Hit kasabasında kontrolü sağlayarak ilerleyişini sürdürdü. Örgütün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, militanların Diyala’ya da girdiği duyuruldu.

Irak ordusu Bağdat’a yakın bir mesafede bulunan Hit ilçesinden ‘taktik gerekçelerle’ çekildiklerini açıkladı.

Askeri üsteki mühimmatları ele geçirdi

Irak ordusunun çekildiği Hit ilçesindeki Yedinci Tümen’e bağlı askeri kampta IŞİD’in büyük miktarda askeri araç ve mühimmat da ele geçirdiği belirtiliyor.

Yerel kaynaklar ise çok sayıda askerin IŞİD’e esir düştüğünü ve Musul’daki gibi bir katliam gerçekleşebileceğini belirtiliyor.

Hit ilçesini ele geçiren IŞİD’in yaklaşık 5 kilometre mesafedeki hava üssüne yönelmesi bekleniyor.