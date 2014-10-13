Boğaziçili Suphi Nejat Ağırnaslı IŞİD’e karşı savaşırken öldü

Kobanê’ye yönelik IŞİD’in kuşatması 29’uncu güne girerken ölüm haberleri de gelmeye devam ediyor. Dün gece ölüm haberi gelen isimlerden biri Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Suphi Nejat Ağırnaslı. Babası Hikmet Cur oğlunun ölümü üzerine yayınladığı mesajda “Oğlumu, yoldaşımı, Nejat’ı Kobani’de kaybettim” dedi. Nejat Ağırnaslı’nın dedesi Niyazi Ağırnaslı ise Deniz Gezmiş'lerin avukatı olarak biliniyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Kobani’de YPG güçleri ile IŞİD mensupları arasındaki çatışmalar dün gece Doğu ve Güneybatı Cephesi’nde yoğunlaştı. YPG kaynakları bu çatışmalarda onlarca IŞİD üyesinin öldürüldüğünü duyurdu. Dün gelen haberlerden biri ise IŞİD’e karşı YPG cephesinde savaşan Nejat Ağırnaslı’ya ilişkin oldu. Ağırnaslı’nın hangi noktada ve nasıl yaşamını yitirdiği henüz açıklanmadı. 22 Eylül 1984'te doğan Ağırnaslı, 30 yaşındaydı.

Daha önce gözaltına alındı

Öte yandan Ağırnaslı’nın Kobani’ye ne zaman gittiği ise henüz bilinmiyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan Ağırnaslı 2011’de de KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.

Babanın mesajı: Her acı büyüktür

Nejat Ağırnaslı’nın babası Hikmet Cur’un oğlunun ölümü sonrası kısa bir mesaj yayınladı. Baba Cur mesajında “Oğlumu, yoldaşımı, Nejatım’ı Kobane’de kaybettim. Önünde çok parlak başka hayatlar varken o devrimci dayanışmayı seçti. Sözünde durdu. Beni yanıltmadı. Bir parçam olduğunu bana hediye etti. Her acı büyüktür. Tekrarı yoktur. Onun önünde saygı ile eğiliyorum” dedi.



Dün gece Kobanê’de öldürülen Ağırnaslı’nın dedesi Niyazi Ağırnaslı ise Deniz Gezmişler’in avukatlığı yanı sıra TİP senatörlüğü yaptı.