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Türkiye sınırı yakınlarında bombalı araç patladı; IŞİD saldırısı mı, YPG imhası mı?

Reuters IŞİD'in intihar saldırısı düzenlendiğini duyururken, DHA saldırının YPG tarafından fark edilip bombalı aracın imha edildiğini iddia etti

13 Ekim 2014 17:20

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının Türkiye sınırına yakın bölgede bombalı intihar saldırısında bulunduğu bildirildi. Bir başka iddia ise IŞİD'in saldırısını YPG güçlerinin önceden fark ederek bomba yüklü aracı roketle vurduğu şeklinde.

Reuters ajansı, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve Kürt yetkililere dayandırarak verdiği haberinde saldırının, ağır çatışmaların yaşandığı bölgede, Kobani'nin iki kilometre kuzeyinde gerçekleştiğini duyurdu. Edinilen bilgilere göre saldırıda bomba yüklü bir kamyon kullanıldı.

DHA ise bölgedeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre IŞİD güçlerinin Mürşitpınar Sınır Kapısı yakınlarına bomba yüklü araçla saldırı düzenlemeye kalkıştığını ancak YPG güçlerinin önceden fark ettiği bomba yüklü aracı roketle vurarak imha ettiğini bildirdi. Buna göre Türkiye tarafında tedirginliğe yol açan bomba yüklü aracın infilak etmesinin ardından yükselen dumanlar Mürşitpınar’dan da görüldü.

 

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