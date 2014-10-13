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Dünya

Irak ordusu IŞİD'i Tavi'den temizledi

Ordu güçlerinin, Enbar ilinin Tavi bölgesinde kontrolü sağladığı açıklandı

13 Ekim 2014 10:17

Irak ordusuna bağlı güçlerin ülkenin batısındaki Enbar ilinin Tavi bölgesini IŞİD militanlarından temizlediği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aşiret destekli güçlerin bölgede IŞİD hedeflerine yönelik düzenlediği geniş çaplı operasyonun ardından Tavi'de kontrolün sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, orduya ait uçakların havadan destek verdiği operasyonda örgüt saflarında can kaybı yaşandığı belirtildi ancak sayı verilmedi.

Bir süredir çatışmaların ve otorite boşluğunun yaşandığı Irak'ta, IŞİD öncülüğündeki silahlı gruplar, Musul ve Tikrit gibi bazı kentlerde kontrolü ele geçirmiş, çatışmalar yüzünden yaklaşık 1 milyon sivil bölgeden göç etmek zorunda kalmıştı.

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