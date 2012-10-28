Bağdat'ta bombalı saldırılar: 27 ölü, 87 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın beş ayrı yerine bombalı saldırı düzenlendi. Bağdat'ın doğusundaki Sadr semtinde dün (27 Ekim 2012) akşam saatlerinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki ayrı patlamada 15 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

Irak polisi, başkentin kuzeyindeki Samarra'da ise İranlı ziyaretçileri taşıyan bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 5 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını belirtti.



Bir diğer saldırı ise Bağdat'ın kuzeydoğusundaki Maamil semtinde gerçekleşti. Pazar yerinde park halindeki bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.



Başkentin güneybatısındaki Hay el-Cihad semtinde ise önce yola, ardından park halindeki araca yerleştirilen bombalar patlatıldı. Olaylarda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaşanan patlamalar sonucu 27 kişi öldü, 87 kişi de yaralandı.