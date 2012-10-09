Rusya ile Irak arasında silah anlaşması

Rusya ile ülkesinin ikili ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla 3 günlük ziyaret için Rusya'ya gelen Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile Moskova yakınlarındaki Gorki devlet rezidansında bir araya geldi. İkilinin askeri alanda 4,2 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandığı bildirildi.

Medvedev, görüşmeye ilişkin açıklamada, Rusya'nın Irak halkı ile olan dostluğuna büyük önem verdiğini belirtti.

Son yıllarda yaşanan dramatik olaylara rağmen, Irak'la üst düzeyde ilişkilerin devam ettiğini hatırlatan Medvedev, enerjiden insani konulardaki işbirliğine kadar çeşitli alanlarda geniş kapsamlı bir yol haritası oluşturulmasını teklif etti.

Irak Başbakanı Maliki ise, Irak'ın Rusya'yla ilişkilerini geliştirmek istediğini belirterek, "Geçmişte iki ülke arasında çok yakın ilişkiler vardı. Bu yakınlığın gelecekte de tesis edileceğine inanıyorum. İki ülke de işbirliğini geliştirmeye hazır" dedi.

Rusya Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada da, Rusya ile Iraklı yetkililer arasında Nisan-Temmuz ve Ağustos ayında süren görüşmeler çerçevesinde, askeri alanda 4,2 milyar dolarlık işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi.