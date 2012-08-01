Bağdat'ta çifte bombalı saldırı: 19 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun olduğu bir semtte bomba yüklü iki ayrı araçla düzenlenen saldırılarda en az 19 kişinin öldüğü haberleri geldi.

Patlamalar, öğleden sonra sokakların işlek olduğu bir saatte bir birine yakın iki noktada yaşandı.

İlk patlamanın bir restoran yakınlarında meydana geldiği, ikinci bir patlamanın da bir kaç kilometre ötede bir pasaport kontrol noktası dışında olduğu bildirildi.

Polis saldırıların düzenlendiği yerleri kordon altına alırken ajanslara yanmış otomobil, camları kırılmış araç görüntüleri yansıdı.

Irak'ta ay başından bu yana El Kaide örgütüyle ilişkili Sünni grupların düzenlediği düşünülen saldırılarda 240'ı aşkın insan hayatını kaybetti.

Sadece geçen hafta yine Şiilerin yoğun yaşadığı bir dizi noktayı hedef alan saldırılarda 100'ü aşkın kişi ölmüştü. ABD'ye bağlı son muharip birliklerin de Aralık ayında çekilmesinden beri, isyancılar her ay en az bir kez bir saldırı düzenliyor. (BBC Türkçe )