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Dünya

Bağdat'tan Barzani'ye 'gizli silah' suçlaması

Irak'ta merkezi yönetim ile Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi arasındaki gerilim giderek tırmanıyor

30 Temmuz 2012 16:03

Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi'nin lideri Mesud Barzani'nin bağımsızlık arayışına girebileceklerini açıklamasının ardından Bağdat'tan yeni bir suçlama geldi. Bağdat, Bölgesel Yönetim'i gizli silah anlaşması yapmakla suçladı.

Irak'ta merkezi yönetim ile Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi arasındaki gerilim giderek tırmanıyor.

Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi'nin lideri Mesud Barzani'nin bağımsızlık arayışına girebileceklerini açıklamasının ardından Bağdat'tan yeni bir suçlama geldi. Bağdat, Bölgesel Yönetim'in bir ülkeyle gizlice silah anlaşması yaptığını açıkladı.

Olayın güvenlik servisleri tarafından ortaya çıkarıldığını açıklayan yetkililer; silah anlaşmasının, anti tank füzeleri, hava savunma füzeleri ve ağır silahlar içerdiğini belirtti.

'Elimizde anlaşmayla ilgili bütün belgeler var' diyen Iraklı üst düzey bir yetkili, anlaşmanın hayata geçmesini engellemeye çalıştıklarını söyledi.

Iraklı yetkililer; bu durumun anayasaya aykırı olduğunu, sadece Savunma Bakanlığı'nın silah satın alabileceğini belirtiyor.

Petrol anlaşmalarının uygulanmadığını, anayasanın yıllardır hayata geçirilemediğini belirten Barzani, dün yaptığı açıklamada, merkezi hükümetten istediklerini alamazlarsa, bağımsızlık arayışına gireceklerini söylemişti.

Bölgesel Yönetim ile Bağdat arasındaki anlaşmazlığın temelinde petrol gelirlerinin paylaşılması sorunu yatıyor.

Petrol gelirinden alması gereken payı almadığını iddia eden Bölgesel Yönetim, yabancı petrol şirketleriyle Bağdat'a danışmadan anlaşmalar imzalamıştı.

Bağdat; söz konusu anlaşmaları geçersiz sayıyor, Bölgesel Yönetim ile anlaşma imzalayan petrol şirketlerini de yaptırımlarla tehdit ediyor.

Kerkük'ün statüsü de Bölgesel Yönetim ile Bağdat'ın henüz uzlaşma sağlayamadığı konular arasında yer alıyor.

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