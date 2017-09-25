Bağdat, sınır kapılarını Erbil'e kapattı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna karşı çıkan Bağdat'taki merkezi yönetimden yeni hamle geldi.

Irak parlamentosu, IKBY'nin uluslararası sınır kapılarının kapatılması kararını onayladı.

Rudaw’ın haberine göre oylama, Meclis Başkanı Selim el Jaburi’nin altı meclis komitesinden bu yönde girişimde bulunmasını istemesi sonrasında yapıldı.

Dün toplanan Irak Milli Güvenlik Kurulu, "Referandum tek taraflı adımdır ve olayları krize dönüştürüyor. Irak hükümeti, IKBY'nin tüm sınır kapıları ve havalimanlarını Bağdat'a teslim etmesini, komşu ülkelerden de petrol ve sınır konusunda sadece Bağdat ile ilişki kurmasını talep ediyor” açıklamasında bulunmuştu.