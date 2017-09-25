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İran, IKBY'ye sınır kapılarını kapattı

"Irak devletinin toprak bütünlüğünü destekliyoruz"

25 Eylül 2017 15:21

İran, bağımsızlık referandumunun yapılması nedeniyle sınır kapılarını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) kapattı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, başkent Tahran'da düzenlendiği basın toplantısında, "Irak devletinin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Irak devletinin talebi üzerine hava sahamızı ve kara sınırlarımızı IKBY'ye kapattık" dedi.

Kasımi, İran'ın bundan sonraki adımlarının ne olacağı yönündeki soruya, "Bu konuda daha sonra açıklama yapılacaktır" karşılığını verdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Şurası Sözcüsü Keyvan Husrevi, dün İran hava sahasının IKBY'ye kapandığını duyurmuştu.

 

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