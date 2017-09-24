Bağdat'tan Erbil'e: Sınır kapılarını ve havaalanlarını teslim edin

Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Erbil ve diğer tüm bölgelerdeki havalimanları ile sınır kapılarının Bağdat yönetimine teslim edilmesini istedi.

Ayrıca Irak, komşu ülkelerden, petrol ve sınır konusunda sadece Bağdat ile ilişki kurmasını istedi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğuna ve durdurulmasına karar vermişti.

ABD de büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek bunun ivedi bir şekilde iptal edilmesini istemişti.