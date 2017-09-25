Barzani'ye 'üçlü kıskaç': Ankara, Bağdat, Tahran sınırlarını kapatacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yapılan tüm uyarılara rağmen dün Barzani’nin açıkladığı gibi bugün bağımsızlık referandumuna giderse, Türkiye geçen cuma günü Milli Güvenlik Kurulu’nda aldığı (MGK) tedbir kararlarını uygulayacak. Alınan tedbir kararlarında Türkiye’nin dış ticaretine olumsuz yansıması olsa da Habur Sınır Kapısı’nın kapatılması ve ihracatın durdurulması benimsendi. Ankara, ekonomik tedbirlerin İran ve merkezi Bağdat yönetimi tarafından da devreye sokulması için çaba gösterecek.

Hürriyet'ten Uğur Ergan ve Nuray Babacan'ın haberine göre, Kabine toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, her bakandan, kendi bakanlıklarının devreye sokabileceği yaptırımlarla ilgili ayrıntılı rapor hazırlamasını istedi. Raporların tamamlanmasından sonra IKBY’ye karşı tedbirlerin, Barzani yönetiminin tahmin edemeyeceği alanları da içerebileceği belirtiliyor.

Habur'a kilit

Bakanlar Kurulu’nda, Kuzey Irak’ın tüm ihtiyaçlarının yüzde 70’ini Türkiye’den sağladığına dikkat çekildi. Bu nedenle, Türkiye’nin dış ticaretine olumsuz yansıması olsa da Habur Sınır Kapısı’nın kapatılması ve ihracatın durdurulması benimsendi. Aynı şekilde IKYB’den petrol alımı da durdurulacak.

Ankara, ekonomik tedbirlerin İran ve merkezi Bağdat yönetimi tarafından da devreye sokulması için çaba gösterecek. Erdoğan, 4 Ekim’de İran’a yapacağı ziyarette Tahran yönetimine sınır kapılarını kapatıp ticareti durdurmayı önerecek. Ankara’nın ‘üçlü kıskaç’la Barzani’nin halkın taleplerini karşılayamaz duruma düşürülmesini hedeflediği belirtiliyor.

Güvenlik önlemleri kademeli olarak uygulanacak. Türkiye ile Irak arasında sınırların değişmezliğini içeren, aksi durumda müdahale hakkı doğuran 1926 ve 1946 anlaşmaları dünyaya detaylarıyla anlatılacak.

ABD elçiliği 'karışıklığa' karşı uyardı

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bugün “anayasaya aykırı” referandumu düzenlemesi halinde bölgede karışıklık çıkabileceği uyarısında bulundu. Büyükelçiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Irak’taki ABD vatandaşlarını, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül’de bağımsızlık referandumunu düzenlemesi halinde çıkabilecek muhtemel karışıklığa karşı uyarıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İran IKBY'ye hava sahasını kapattı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Şurası Sözcüsü Keyvan Husrevi, dün İran hava sahasının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) kapandığını duyurdu. Haber ajansı İSNA’ya göre, Husrevi, “İran, Irak merkezi yönetiminin talebi üzerine İran hava sahanlığını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne kapatmıştır” dedi. Husrevi, “İran’dan Süleymaniye ve Erbil kentlerine ve aynı zamanda hava sahanlığımızdan Irak Kürdistan Bölgesi’ne doğru uçuşlar durdurulmuştur. Referandumun yapılması halinde kara sınırları da kapatılacaktır” açıklamasını yaptı. Haberde Irak merkezi yönetiminin İran’ın IKBY’ye sınırlarını kapatması talebinde bulunduğu ifadelerine yer verildi. İRAN’ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentine bağlı dağlık sınır bölgelerini dün top atışlarıyla vurduğu belirtildi. Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İran topçu birliklerinin özellikle Balekayeti ve Hacı Omeran’a bağlı Gundejor, Alane, Kunere, Dinoy Gewre, Dinoy Biçuk ve Berde Zerde köylerini aralıksız bombaladığı belirtildi.

Türkmenler ve Araplardan gösteri

IRAK’ın Diyala vilayetinde bir araya gelen Türkmen ve Araplar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) “anayasaya aykırı” referandum planına tepki gösterdi. Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) çağrısıyla dün Diyala’nın merkezi Bakuba’da düzenlenen referandum karşıtı gösteriye yüzlerce Türkmen ve Arap katıldı. ITC Diyala İl Başkanı Züheyir Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “IKBY referandumunun ertelenmesini değil tamamen iptal edilmesini istiyoruz. Bu, yüzyıllardır birlikte yaşadığımız bu toprakların bölünmesine ve devletin egemenliğinin zayıflatılmasına yönelik bir adımdır” dedi.