Bade İşçil ve Malkoç Süalp karşılıklı dava açıp nafaka ve velayet istedi

Oyuncu Bade İşçil’in boşanma davası açmasının ardından karşılıklı açıklamalar yaparak birbirlerini suçlayan Bade İşçil ve Malkoç Süalp karşılıklı olarak boşanma davası açtı. İşçil 600 bin, Süalp ise 500 bin lira tazminat talep etti. Her iki taraf da çocukları Azur’un velayetini istiyor.

Bade İşçil ile Malkoç Süalp’in evliliğindeki kriz, geçtiğimiz ay İşçil’in açtığı boşanma davasıyla ortaya çıkmıştı. Kocasının öfke nöbetlerini kontrol edemediğini, baskıcı, asabi ve katı kuralları bulunduğunu, kendisine sözlü şiddet uyguladığını iddia eden ünlü oyuncu, ayrıca onun “Çocuğu emzirmeyeceksin, kucağına almayacaksın, sütünü biberona koyacaksın dadı verecek, çocuk 2 yaşına geldiğinde Londra’ya yatılı okula göndereceğim, artık göremeyeceksin” dediğini öne sürmüştü. Malkoç Süalp’in evliliğini devam ettirmekte ısrarlı olduğunu belirtmesi üzerine davadan feragat eden Bade İşçil, yeniden boşanmak için mahkemeye başvurdu. Eski dava dilekçesindeki iddiaları tekrarlayan oyuncu, eşinin eski davranışlarına devam ettiğini ileri sürdü.

Özge Eğrikar’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Bade İşçil’in açtığı davadan habersiz olan Malkoç Süalp de aynı mahkemede boşanma davası açtı. Süalp, verdiği dilekçede, eşinin tüm suçlamalarını reddetti. Çok iyi bir baba olduğunu vurgulayan iş adamı bunu İşçil'in günlüğü ve evdeki çalışanlarla kanıtlayabileceğini belirtti. İddia edildiği gibi agresif bir kişi olmadığını vurgulayan Süalp, aksine İşçil'in ruhsal sorunlarının olduğunu söylerken ünlü oyuncunun agresif, sinirli ve megaloman olduğunu da ifade etti. İşçil'in suçlamaları yüzünden imajının zadelendiğini belirten Süalp'in avukatı dilekçede şu ifadelere yer verdi:

‘Dizi teklifi gelmez’

"Boşanma dava dilekçesi basına servis edilince dilekçedeki haksız suçlamalar nedeniyle çok büyük sıkıntı yaşayan sosyal medyada linç edilen, yargısız infaz ile çok mağdur edilen müvekkilim, karısından basına bilgi vererek dilekçedeki ifadesinin kızgınlıkla yazıldığını, gerçek olmadığını, yeniden bir araya geldiklerini ve mutlu olduklarını açıklamasını rica etmiştir. Ancak davalı bu ricayı reddetmiş ve böyle bir açıklama yapmayacağını söylemiştir. 'Ben Bade İşcilim, yalanlarsam yalancı çıkarım, itibarım gider ve dizi teklifi gelmez' şeklinde ısrarını sürdürmüştür." Malkoç Süalp son olarak Bade İşçil'den 500 bin TL ve oğlu Azur'un velayetini istedi.