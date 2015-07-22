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Malkoç Süalp eve döndü, Bade İşçil babasının evine taşındı

Malkoç Süalp, 2 aylık uzaklaştırma kararını, mahkemeye başvurarak kaldırdı

22 Temmuz 2015 14:04

Bade İşçil’in mahkeme kararıyla evden uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Malkoç Süalp, mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararını kaldırdı. Eşini karşısında gören Bade İşçil, oğluyla birlikte babasının evine taşındı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; mahkemeye başvurarak 2 aylık uzaklaştırma kararını kaldıran Süalp, eşi ve oğlu Azur’un yaşadığı Ulus Savoy sitesindeki evine döndü. Bu sırada Bade İşçil evdeydi. Eşini karşısında gören İşçil ise alelacele eşyalarını toplayıp oğluyla birlikte babasının Büyükada’daki evine taşındı. Malkoç Süalp boşanma aşamasında olduğu eşi Bade İşçil’in aldırdığı uzaklaştırma kararı yüzünden bir süredir kardeşi Tarkan Süalp’in evinde kalıyordu.

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