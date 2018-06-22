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Bacakları kesilen yavru köpeği tedavi eden veteriner: Bu iş insan işi

"Yaralar bir veya birden fazla kişi tarafından, kemiklerini kırabilecek bir balta, testere gibi bir cisimle olmuş"

22 Haziran 2018 15:07

Sakarya'da yavru bir köpeğin bacaklarının kesilmesi olayında tutuklanan kepçe operatörünün suçsuz olduğuna yönelik görüşler artıyor. “Bu iş, insan işi” diyen yavru köpeğin İstanbul’da tedavisini gerçekleştiren Veteriner Doktor Bertuğ Çifçi, “Hayvanın ayak kesim biçimi, kesik yaraları, onun dışında vücudunda kayda değer derin bir yara olmaması, sadece bu bölgelerin travma aldığını gösteriyor” dedi. 

Sapanca'da yavru bir köpeğin ayakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunması Türkiye'de infial yarattı. Soruşturmanın ardından bölgede çalışmalarda bulunan bir kepçe operatörü tutuklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, henüz basına vermediği görüntülerin olduğu, burada kepçenin köpeğin bacaklarını kestiğini söyledi ancak hayvan aktivistleri aynı fikirde değil. İddiaya göre bir kepçenin köpeğin ayaklarını bu şekilde kesebilmesi mümkün değil. 

Yavru köpeğin İstanbul’da tedavisini gerçekleştiren Veteriner Doktor Bertuğ Çifçi, yavrunun yaralarının iş makinesi kaynaklı olamayacağını belirtti.

Hürriyet'ten Kardelen Koldaş'ın haberine göre, “Bu iş, insan işi” diyen Çifçi “Hayvanın ayak kesim biçimi, kesik yaraları, onun dışında vücudunda kayda değer derin bir yara olmaması, sadece bu bölgelerin travma aldığını gösteriyor” dedi. 

Çifçi’ye göre, yavru köpeğin yaraları, bir veya birden fazla kişi tarafından, kemiklerini kırabilecek bir balta, testere gibi bir cisimle olmuş olabilir. 

Yavru köpeğin, kesiklerden dolayı normal şartlarda kan kaybından ölmesi gerektiğini söyleyen Çifçi, ya kesiklerin yavaş yavaş açıldığını ya da damarların bilen biri tarafından sıkıştırılmış olabileceğinden şüpheleniyor.

Olayla ilgili tutuklanan kepçe operatörünün eşi,"Delil olmadan sadece orada çalıştı diye bir gariban tutuklandı. Sadece infiali durdurmak için verilen bir karar. Gerçek suçluyu bulun…" diyerek isyan etmişti.

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Kepçe operatörünün kendisi de "Köpeklere zarar vermedim. Suçsuzum" demişti.

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