Bacakları ve kuyruğu kesilen yavru köpek kurtarılamadı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunmasının ardından İstanbul’da tedavi altına alınan yavru köpek kurtarılamadı.

Yavru köpeğin ameliyata alındığı İstanbul Ataşehir’deki havyan hastanesi yetkilileri, sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, "Gerçekten çok üzgünüz. Elimizden gelen her şeyi yaptığımız beirtmek isteriz. Maalesef talihsiz yavrumuzun o minik vücudu operasyonu kaldıramadı. Kendisini kaybettik" dedi.

Veteriner doktor Berktuğ Çiftçi, ameliyat öncesinde şunları söylemişti:

"15 günlük kritik bir sürecimiz var. Hayvanın durumu şu an kritik. İlk önce bizim için önemli olan hayvanın hayatta kalabilmesi. Daha sonra uzuvlarıyla alakalı düşüncelerimizi hayvana uygulayacağız daha rahat bir hayat yaşayabilmesi için çabalayacağız. Hastanemize her gün insanlar tarafından darba uğrayan travmaya uğrayan hayvanlar gelmekte. Rutinde yaşadığımız bir olay maalesef ülkemizde şiddet hat safhada. Ama bu gördüklerimiz arasında en kötüsüydü. Biz de şok olduk ilk anda ama daha sonra elimizden geleni yaptık .Ameliyat için hayvanın röntgenleri çekildi. Hayvanın tam olarak probleminin ne olduğu tespit edildi. Nerelerde nasıl kesiklerin oluştuğu, kemiklerin ne kadar zarar gördüğü tespit edildi. Bizim yapacağımız ameliyat hayvanın ileride protez olabilecek şekilde uzuvlarını koruyacak şekilde bir operasyon gerçekleştirmek amacımız."