Bacakları ve kuyruğu kesilen yavru köpekle ilgili soruşturmada ilk gözaltı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde perşembe gecesi bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan ve İstanbul’da götürüldüğü veterinerde kurtarılamayarak ölen yavru köpekle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ölen yavru köpeğin bulunduğu saatte ormanda çalışma yapan kepçe operatörü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alınan kepçe operatörü serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, “Olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M. olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmış olup, soruşturmamız bütün yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir” açıklamasında bulundu. Başsavcı’nın makamından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Ulusal ve yerel basın yayın organlarında, ilimiz Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra öldüğü belirtilen yavru köpeğe dair yer alan haberlere ilişkin olarak, bu aşamada basın açıklaması yolu ile kamuoyunu aydınlatma zaruriyeti hasıl olmuştur. Olaya ilişkin, 13 Haziran günü saat 22.15 sıralarında Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaatta bulunulması üzerine aynı gün vakit geçirilmeden saat 22.30 sıralarında müracaat sahipleri ile birlikte köpek yavrusunu buldukları yerde jandarma ekiplerince inceleme yapıldığı, yapılan araştırmada, E.Y. isimli şahıs tarafından aynı gün köpek yavrusunun bulunduğu yol ile kenarındaki çalılık ve otluk bölgenin temizlenmesi için belediyeden iş makinesi talebinde bulunulduğu ve bölgede saat 15.00 ile 16.00 arasında ilçe belediyesine ait 2 adet iş makinesinin çalışma yaptığı, kolluk görevlileri tarafından yavru köpeği muayene eden veteriner hekim ile yapılan görüşmede, köpeğin arka ayakları ile kuyruğunun ezilmeden mütevellit, ön iki ayağının ise aynı hizadan sert bir müdahaleye maruz kalınması sonucu kopmuş olduğu bilgisinin alındığı, ilgili kolluk tarafından olayın muhtemelen bölgede çalışma yapan iş makinesinin otları temizlediği esnada meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmiş olmakta.

Bu aşamada, Başsavcılığımızca verilen talimat doğrultusunda Sapanca Savcılığı'nca olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M. olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmış olup, soruşturmamız bütün yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir."

Ne olmuştu?

Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde perşembe ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da cuma günü ameliyat edilen yavru köpek tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölen yavru köpeğe ilişkin Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatıldı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, savcılık koordinesinde kurduğu özel ekiple konuyu detaylı şekilde araştırıyor.