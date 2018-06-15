Sakarya Valisi: O zavallı yavruyu vahşice katleden alçaklar için emir verdim

T24

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde perşembe gecesi bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan ve İstanbul’da götürüldüğü veterinerde kurtarılamayarak ölen yavru köpekle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Kişisel Twitter hesabından “İnsanlığa emanet yavru köpeğe uyguladıkları vahşetle ölümüne yol açan alçakları şiddetle kınıyorum. Yasal gereği derhal yerine getirilecektir” mesajını paylaşan Balkanlıoğlu, şöyle devam etti:

“O zavallı yavruyu vahşice katleden alçaklar için (Birçok hayvanı bizzat elleriyle besleyen bir hayvansever olarak) İl Jandarma Komutanı’na emir verdim. Adam öldürmüş katil gibi faillerini bulun diye. Bizzat takip ediyorum. Merak etmeyin.”