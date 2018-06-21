Bacakları kesilen yavru köpek olayında tutuklanan kepçe operatörünün ifadesi ortaya çıktı

Sakarya’da yavru köpeğin dört ayağı ve kuyruğunu keserek ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuklanan 39 yaşındaki greyder operatörü İlhan M.'nin ifadesi ortaya çıktı. "Üç -dört köpek gördüm. Ancak köpeklere zarar vermedim" diyen İlhan M., suçsuz olduğunu ifade etti.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre Sapanca Belediyesi’nde greyder operatörü olarak çalışan İlhan M. (39), ifadesinde, “Çalışma bölgesinde çukurları dolduruyordum. Üç -dört köpek gördüm. Ancak köpeklere zarar vermedim. Silindir kullanan iş arkadaşım ile kamyoncu arkadaş da vardı. Yol kenarındaki çukurları doldurup otları temizliyordum. Suçsuzum” dedi. Avukatı Handan Durdu da “İş makinesinin olayı bir anda gerçekleştirdiğini düşünsek bile dört ayağı ve kuyruğunun kopması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu olayın başka şahıslar tarafından vahşice kesilmek suretiyle meydana geldiğini düşünmekteyiz” dedi.

Veterinerin görüşü etkili olmuş

Sapanca Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararında, köpeği muayene eden veteriner Onur Çakmak’ın “Hayvanın arka ayakları ve kuyruğu ezilmeden ötürü kopmuştur” şeklinde mütalaa verdiği belirtildi. Köpeklerin Nuray Ersoy ve Sevil Özyavuz tarafından beslendiği ve bu durumda sahipli oldukları sonucuna varan mahkeme, ‘mala zarar verme’ suçundan tutuklama kararı vererek, İlhan M.’yi cezaevine gönderdi.

Sakarya Barosu Başkanı Zafer Kazan Hayvanları Koruma Kanunu’na göre bir araçla sahipsiz hayvanı yaralayan veya sahipsiz hayvanı kasten yaralayan kişiye para cezası verilebileceğini belirterek şöyle devam etti:

“İki kişinin hayvana yemek vermesi suretiyle sahipli hayvan denilerek adam tutuklanıyor. Ortada tutuklamayı gerektirecek bir suç yoktur. İnfiali bastırmak adına suçlu olduğu netleşmeden ceza vermek, bir insanı linç etmektir. Kanundaki sahipli-sahipsiz ayrımını bugüne kadar kaldırmayan ve vicdani yaptırımlar getirmeyen siyasetçilere karşı infial duyulması gerekiyor.”