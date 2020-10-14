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Politika

Babacan'dan Berberoğlu kararına tepki: Anayasa Mahkemesi kararının tanınmaması hiç kimsenin haddine değil

14 Ekim 2020 17:36

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,  İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermesine tepki gösterirken, "Böylesine son derece önemli bir kurumun aldığı kararın, Anayasa’ya ve yasalara aykırı olarak alt mahkeme tarafından tanınmaması ve uygulanmaması kabul edilemez. Hiç kimsenin haddine değil. Bu ülkenin anayasal düzenini bozmaya çalışan, bu ülkenin istikrarına zarar verir. Alt mahkemenin bu kararı kendi inisiyatifiyle, hür ve bağımsız olarak alıp almadığını da ayrıca masaya yatırmak lazım" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının 'yerindelik denetimi kapsamında kaldığı' gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermiş, Berberoğlu'na verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezasında direnmişti.

Babacan, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, partisine yaptığı ziyaret sonrası düzenlenen ortak basın açıklamasında, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin CHP'li Enis Berberoğlu’yla ilgili verdiği karara tepki gösterdi.

Babacan, “Bir ülkenin hukuki güvenliği, o ülkenin istikrarı açısından en önemli unsurlardan bir tanesidir. Anayasa Mahkemesi, anayasal sistemimizde en üst yargı organıdır. Bu yargı organının aldığı kararlar, bütün organlar için geçerlidir. Tüm yargıyı da bağlar, yürütmeyi de bağlar, hatta TBMM’nin çıkarttığı yasalarda Anayasaya aykırılık varsa, Meclis’i bile bağlar" ifadesini kullandı. 

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